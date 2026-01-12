NYT: Страшное оружие России в Венесуэле оказалось неэффективным 2 12.01.2026, 16:12

Провал ПВО Венесуэлы также подрывает престиж России в регионе.

Американские силы смогли спокойно провести операцию по захвату диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, несмотря на наличие у страны высокотехнологичных российских систем ПВО. По данным американских официальных лиц, комплексы С-300 и Бук-М2 не были подключены к радарам, а часть оборудования оставалась на складе, что сделало воздушное пространство Венесуэлы практически беззащитным, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Системы ПВО были закуплены у России в 2009 году как символ тесного союза с Москвой и мощный аргумент против возможной агрессии США. Однако венесуэльская армия не смогла поддерживать их в рабочем состоянии из-за нехватки запчастей, технической подготовки и коррупции. Российские специалисты, по словам экспертов, также не обеспечили полноценную эксплуатацию систем — вероятно, из-за вовлеченности России в военные действия на Украине.

Во время операции американские самолеты уничтожали складские комплексы «Бук» еще до их развертывания, а средства ПВО вроде Manpads практически не использовались. Видео с места событий показали разрушенные пусковые установки и командные пункты, а также обгоревшие склады.

Эксперты считают, что неготовность венесуэльской армии сыграла ключевую роль в успехе США. «Это цепочка ошибок, которая позволила американцам действовать без значительной угрозы», — отметил военный аналитик Ясер Трухильо.

Теперь США усиливают давление на временное венесуэльское правительство, включая выдворение российских и других иностранных советников, чтобы утвердить свое влияние в регионе.

