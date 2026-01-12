закрыть
12 января 2026, понедельник, 17:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

NYT: Страшное оружие России в Венесуэле оказалось неэффективным

2
  • 12.01.2026, 16:12
  • 3,516
NYT: Страшное оружие России в Венесуэле оказалось неэффективным

Провал ПВО Венесуэлы также подрывает престиж России в регионе.

Американские силы смогли спокойно провести операцию по захвату диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, несмотря на наличие у страны высокотехнологичных российских систем ПВО. По данным американских официальных лиц, комплексы С-300 и Бук-М2 не были подключены к радарам, а часть оборудования оставалась на складе, что сделало воздушное пространство Венесуэлы практически беззащитным, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Системы ПВО были закуплены у России в 2009 году как символ тесного союза с Москвой и мощный аргумент против возможной агрессии США. Однако венесуэльская армия не смогла поддерживать их в рабочем состоянии из-за нехватки запчастей, технической подготовки и коррупции. Российские специалисты, по словам экспертов, также не обеспечили полноценную эксплуатацию систем — вероятно, из-за вовлеченности России в военные действия на Украине.

Во время операции американские самолеты уничтожали складские комплексы «Бук» еще до их развертывания, а средства ПВО вроде Manpads практически не использовались. Видео с места событий показали разрушенные пусковые установки и командные пункты, а также обгоревшие склады.

Эксперты считают, что неготовность венесуэльской армии сыграла ключевую роль в успехе США. «Это цепочка ошибок, которая позволила американцам действовать без значительной угрозы», — отметил военный аналитик Ясер Трухильо.

Провал ПВО Венесуэлы также подрывает престиж России в регионе. Несмотря на стратегическое партнерство, Москва не смогла гарантировать защиту союзника, что показало ее ограниченные возможности за пределами СНГ.

Теперь США усиливают давление на временное венесуэльское правительство, включая выдворение российских и других иностранных советников, чтобы утвердить свое влияние в регионе.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов