Пуленепробиваемое стекло Cybertruck впервые испытали на стрельбище

Главный дизайнер Tesla остался доволен.

Группа владельцев Tesla Cybertruck решила на практике проверить, как поведет себя пуленепробиваемое стекло пикапа, и устроила полноценные стрельбы на частном полигоне в Калифорнии. В испытаниях принял участие и главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

При этом заводские стекла Tesla в тесте не использовались. Их заменили на Armored CyberGlass — неоригинальные баллистические стекла с сертификацией NIJ, предназначенные для защиты от распространенных пистолетных боеприпасов, включая 9 мм, при сохранении полноценной работы стеклоподъемников.

Испытания проходили по нарастающей: от пистолетов до винтовок, включая AR-15, AR-10 и SIG MCX Spear. Кульминацией стал выстрел из крупнокалиберной винтовки Barrett M82 под патрон .50 BMG. Стекла покрывались трещинами и воронками, но не вылетали из рам и продолжали функционировать. Пули застревали в многослойном стекле, не пробивая его насквозь.

Видео стало своеобразным реваншем за презентацию 2019 года, когда «бронестекло» Tesla треснуло на сцене. Теперь фон Хольцхаузен с явным удовлетворением наблюдал за результатами.

Cтандартный Cybertruck продают без пуленепробиваемых стекол, несмотря на высокий общий уровень безопасности. Ролик лишь демонстрирует, что за значительную доплату владельцы могут довести защиту окон до уровня брутального внешнего образа автомобиля — без ущерба для повседневной эксплуатации.

