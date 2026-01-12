Ученые: Клонировать людей никогда не начнут 1 12.01.2026, 16:30

Почему идея вечной жизни вышла из моды?

В 1996 году в новостях по всему миру писали об овечке Долли, которая стара первым млекопитающим, успешно клонированным из взрослой клетки. Тогда многие считали, что такой прорыв положит начало золотому веку клонирования, а некоторые эксперты даже утверждали, что первый клон человека появится в течение всего нескольких лет, пишет «Фокус».

Многие ученые в то время прогнозировали, что клонирование человека может сыграть ключевую роль в искоренении генетических заболеваний. Другие пророчили, что процесс клонирования может навсегда устранить врожденные дефекты. В 1999 году команда французских ученых доказала обратное: как выяснилось, клонирование может фактически увеличить риск врожденных дефектов.

Но овечка Долли породила целый ряд необоснованных заявлений, когда те или иные люди утверждали, что успешно клонировали человека. К примеру, в 2002 году французский химик и убежденная сторонница НЛО Брижит Буасселье заявила, что ее команда успешно создала первого клонированного человека, которого она назвала Евой.

Но Буасселье не захотела, а скорее всего — не смогла предоставить хоть какие-то доказательства.

Ни одного человеческого клона за 30 лет

Клонирование – это достаточно широкий термин, который может использоваться для описания целого ряда процессов и подходов. Основная его цель заключается в получении «генетически идентичной копии биологического объекта», говорят в Национальном институте исследований генома человека (NHGRI).

В любом случае, при потенциальном клонировании человека, будут использоваться методы «репродуктивного клонирования» — подход, при котором, по данным NHGRI, будет использоваться «зрелая соматическая клетка», вероятно, клетка кожи. ДНК, извлеченная из этой клетки, будет помещена в яйцеклетку донора, у которого «было удалено собственное ядро, содержащее ДНК».

Затем яйцеклетка начнет развиваться в пробирке, прежде чем будет «имплантирована в матку взрослой женщины».

Однако, хотя ученые клонировали многих млекопитающих, включая крупный рогатый скот, коз, кроликов и кошек, человек в этот список не попал.

- Я думаю, нет веских причин создавать человеческих клонов. Клонирование человека — это особенно драматичный шаг, и он стал одной из тем, способствовавших развитию американской биоэтики, — говорит профессор права и генетики Стэнфордского университета Хэнк Грили.

Этические проблемы, связанные с клонированием человека, многочисленны и разнообразны. Среди потенциальных проблем ученые выделяют психологические, социальные и физиологические риски. Основной риск видят в высокой вероятности преждевременной смерти клонированных людей из-за сопутствующих врожденных дефектов. Также научное сообщество опасается, что клонирование может быть использовано сторонниками евгеники.

Клонирование млекопитающих исторически приводило к чрезвычайно высоким показателям смертности и аномалиям развития у клонов. Еще одна ключевая проблема клонирования человека заключается в том, что вместо создания точной копии оригинала, оно создаст индивида со своими собственными мыслями и мнениями.

- Все мы знаем о клонах — однояйцевые близнецы являются клонами друг друга — и поэтому все мы знаем, что клоны — это не один и тот же человек, — объяснил Грили.

Человеческий клон будет всего-навсего иметь тот же генетический состав, что и оригинал. То есть, у него будет своя личность, моральные принципы и другие уникальные качества, которые не будут похожи на оригинал.

Люди, как мы хорошо знаем, это гораздо больше, чем просто продукт своей ДНК. Можно воспроизвести генетический материал — но невозможно точно воссоздать условия жизни, идентичное воспитание или обеспечить двум людям одинаковый жизненный опыт.

Преимущества у клонирования людей

Если полностью исключить моральные соображения – шаг, на который вряд ли кто-то пойдет, клонов людей можно было бы использовать в исследовательских целях. Но Грили подчеркивает, что этот вариант является «этически неприемлемым».

Более того, с развитием медицины, такие преимущества клонирования, стали просто неактуальными.

- Идея использования клонированных эмбрионов для целей, отличных от создания детей, например, для получения человеческих эмбриональных стволовых клеток, идентичных клеткам донора, широко обсуждалась в начале 2000-х годов, — сказал он.

Однако это направление исследований стало неактуальным — и впоследствии не получило дальнейшего развития — после 2006 года, когда были открыты так называемые индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (иПСК). Это “взрослые” клетки, которые были перепрограммированы таким образом, чтобы напоминать клетки на ранних стадиях развития.

Синья Яманака, японский исследователь стволовых клеток и лауреат Нобелевской премии 2012 года, сделал это открытие, когда разработал способ вернуть взрослые клетки мыши в эмбрионоподобное состояние, используя всего четыре генетических фактора. В следующем году Яманака вместе с известным американским биологом Джеймсом Томпсоном сумел сделать то же самое с человеческими клетками.

Когда иПСК “перепрограммируются обратно в эмбрионоподобное плюрипотентное состояние”, они позволяют “разработать неограниченный источник любых типов человеческих клеток, необходимых для терапевтических целей”, согласно данным Центра регенеративной медицины и исследований стволовых клеток Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

- Вместо использования эмбрионов, мы можем эффективно делать то же самое с клетками кожи, — сказал Грили.

Это развитие технологии иПСК, по сути, сделало концепцию использования клонированных эмбрионов как ненужной, так и научно несостоятельной.

В настоящее время иПСК можно использовать для исследований в области моделирования заболеваний, разработки лекарственных препаратов и регенеративной медицины.

Кроме того, Грили также предположил, что клонирование человека, возможно, просто перестало быть “привлекательной” областью научных исследований. Возможно, именно этим можно объяснить, почему в последние годы направление клонирования почти не развивается.

Редактирование генома зародышевой линии человека теперь является более интересной темой для общественности, и многие, например, интересуются концепцией создания «супердетей». Редактирование зародышевой линии, или инженерия зародышевой линии, — это процесс или серия процессов, которые создают постоянные изменения в геноме человека. Эти изменения, при эффективном внедрении, становятся наследственными, то есть передаются от родителей к детям. Такое редактирование вызывает споры и еще не до конца изучено.

