NYT: Сын шаха надеется, что Трамп окончательно свергнет иранский режим 1 12.01.2026, 16:43

1,220

Он обратился напрямую к президенту США.

Реза Пахлави, сын бывшего шаха Ирана и известный представитель иранской оппозиции в изгнании, призвал президента США Дональда Трампа поддержать массовые протесты и помочь окончательно свергнуть существующий режим в Тегеране, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Пахлави заявил, что протестующие в Иране получили уверенность благодаря публичным предупреждениям Трампа о возможном военном вмешательстве, если власти будут убивать мирных демонстрантов.

В интервью американскому телеканалу он обратился напрямую к Трампу, подчеркнув, что сейчас Иран стоит на пороге перемен и что режим должен быть «побежден раз и навсегда», чтобы устранить угрозу иранских властей как для собственной страны, так и для региональной и американской безопасности. Пахлави отметил, что народ положительно реагирует на обещания внешней поддержки и считает этот момент шансом для освобождения.

Пахлави, который живет в изгнании с 1979 года, остается спорной фигурой среди иранской оппозиции. Многие скептически относятся к идее восстановления монархии, однако его призывы к действию нашли отклик среди части демонстрантов внутри страны. Некоторые протестующие даже скандировали лозунги в его поддержку на улицах Тегерана и других городов.

Массовые протесты в Иране начались в конце декабря и перерастают из экономических требований в более широкие призывы к смене власти. Власти страны жестоко подавляют демонстрации, а по данным правозащитных групп, число погибших уже превышает сотни. Президент Трамп несколько раз заявлял, что США рассматривают «очень сильные варианты» реакции, включая военные, на действия режима в Тегеране.

