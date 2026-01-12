Минфин лишил лицензии одну из старейших страховых компаний Беларуси 12.01.2026, 16:55

1,484

В чем дело?

С 12 января Министерство финансов прекратило действие лицензии на право осуществления страховой деятельности ЗАСО «Кентавр». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, с 9 июля министерство на полгода приостанавливало лицензию страховой компании «Кентавр», которая предоставляет услуги на рынке с 1991 года и считается одной из старейших в стране. Причиной называли то, что компания не устранила выявленные во время контрольных мероприятий нарушения требований законодательства о страховании. Речь идет о формировании недостаточного минимального размера уставного фонда в сроки, установленные предписанием Минфина.

Решение прекратить действие лицензии приняли в связи с истечением сроков, отведенных для исполнения страховщиком требования регулятора по формированию минимального размера уставного фонда, уточнили в министерстве.

В итоге с момента прекращения действия лицензии ЗАСО «Кентавр» обязано передать обязательства по ранее заключенным договорам страхования другой страховой организации либо произвести расторжение таких договоров. Исключение — случаи возникновения обязательств по страховым выплатам. Оно также должно возвратить страхователям часть страхового взноса, пропорционального времени, оставшемуся до окончания страхования, обусловленного заключенным договором страхования.

Кроме того, страховое общество также должно исполнить обязательства по страховым выплатам, возникшие до расторжения договоров страхования.

Обязательства, принятые ЗАСО «Кентавр» по договорам страхования, будут переданы «Белгосстраху», добавили в Минфине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com