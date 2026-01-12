закрыть
12 января 2026, понедельник
Осень аятолл

  • 12.01.2026, 17:13
  • 2,264
Али Хаменеи

Какие перемены грядут в Иране.

Иран впервые за почти четыре десятилетия приблизился к смене верховной власти — а возможно, и самого политического строя. 86-летний верховный лидер аятолла Али Хаменеи ослаблен как возрастом, так и последствиями недавней 12-дневной войны, в ходе которой Израиль и США нанесли удары по военным и ядерным объектам страны.

Конфликт продемонстрировал уязвимость режима, утратившего контроль над небом, регионами и значительной частью общества, пишет старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Карим Саджадпур для журнала Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Исламская республика переживает глубокий кризис. Экономика Ирана задушена санкциями, национальная валюта обесценена, общество — изолировано от мира, а уровень недовольства населения растёт. Символы революции 1979 года, включая обязательный хиджаб, всё чаще игнорируются. Лозунги «Смерть Америке» и «Смерть Израилю» всё меньше находят отклик у граждан, которые хотят не идеологии, а нормальной жизни.

По мнению аналитиков, после ухода Хаменеи возможны несколько сценариев. Первый — «российский»: крушение идеологии и приход националистического авторитарного лидера, вероятно из силовых структур. Второй — «китайский»: сохранение авторитарной власти при отказе от жёсткой идеологии и попытке экономической либерализации и сближения с Западом.

Третий — «северокорейский»: усиление репрессий, изоляции и ставка на силовое удержание власти. Четвёртый — «пакистанский»: окончательное доминирование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и превращение страны в военное государство. Также рассматривается и «турецкий» вариант — приход популистского лидера через выборы с последующим дрейфом к авторитаризму.

Общее для всех сценариев — высокая степень неопределённости. Иранское общество разобщено, оппозиция фрагментирована, а силовые элиты конкурируют между собой. В то же время запрос граждан остаётся относительно простым: эффективное управление, экономическое достоинство и возможность жить «нормальной жизнью» без тотального контроля государства.

Иран обладает значительным потенциалом — образованным населением, богатыми ресурсами и сильной исторической идентичностью. Однако без глубокого пересмотра политического курса страна рискует так и не выйти из затянувшегося кризиса. Вопрос уже не в том, произойдут ли перемены, а в том, принесут ли они обновление — или станут началом очередного «зимнего» периода в истории страны.

