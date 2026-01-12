Volkswagen готовит доступный молодежный седан 12.01.2026, 17:18

1,482

Альтернатива VW Jetta за $15 000.

Новый Volkswagen Sagitar S дебютирует в ближайшие месяцы и будет выпускаться в Китае. Об этом сообщается на сайте ITHome.

Седан С-класса не имеет ничего общего с презентованным недавно Volkswagen Sagitar L, ведь будет дешевле (примерно от $15 000) и отличается по дизайну. У него тонкая решетка радиатора и узкие раскосые фары, а фонари соединены диодной полосой. Во внешности преобладают грани.

К тому же, седан Volkswagen Sagitar S более компактный и по размерам близок к VW Jetta.

Габариты Volkswagen Sagitar S:

- длина — 4702 мм;

- ширина — 1815 мм;

- высота — 1484 мм;

- колесная база — 2688 мм;

- масса — 1300-1377 кг.

Салон Volkswagen Sagitar S не показали, но сообщается, что недорогое авто получит панорамную крышу и атмосферную подсветку с изменяемыми цветами.

Новый Volkswagen Sagitar S предложат с 1,5-литровыми бензиновыми двигателями — атмосферным 110-сильным и 160-сильным с турбонаддувом. Максимальная скорость составляет 190 и 200 км/ч, соответственно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com