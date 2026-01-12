«Такое бывает один раз в 10 лет» 12.01.2026, 17:44

Синоптики рассказали о погодных аномалиях прошлого года.

В Беларуси 2025 год вошел в пятерку самых теплых лет в истории, но хватало разных погодных аномалий. Об этом рассказала начальница отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Ольга Бакланова, передает БелТА.

В Беларуси 2025-й стал пятым самым теплым годом в истории регулярных метеорологических наблюдений на территории страны, обратила внимание Ольга Бакланова.

— Средняя температура воздуха составила плюс 8,5 градуса, что выше климатической нормы на 1,3 градуса. Начиная с 2013 года среднегодовая температура воздуха на территории страны растет более высокими темпами, и шесть самых теплых лет, включая 2025 год, приходятся на этот период. Самым теплым за всю историю наблюдений остается 2024 год со средней температурой воздуха 9,5 градуса.

Заметно увеличилась повторяемость положительных аномалий температур. В течение 2025 года в 8 из 12 месяцев температура воздуха превышала климатическую норму. Январь считается самым холодным месяцем года, но среднемесячная температура января минувшего года побила все рекорды, была близка к мартовской и составила плюс 1,2 градуса, что выше климатической нормы на 5,3 градуса. Такой январь за всю историю метеонаблюдений отмечается впервые, — рассказала метеоролог.

Зима на территории Беларуси в 2025 году наступила в рекордно поздние сроки, добавила она:

— Короткие морозные периоды в декабре и январе чередовались более продолжительными оттепельными. Лишь в начале февраля установился зимний режим погоды, который длился менее месяца. В связи со сложившимися синоптическими условиями этого периода в зимах 2024−2025 годов на большей части территории страны, за исключением крайних северо-восточных районов, климатическая зима не наступила. Это второй раз за всю историю метеонаблюдений после 2019−2020 годов, — пояснила Ольга Бакланова.

Поскольку зима в прошлом году была теплее обычного, а весна началась рано и быстро потеплело, растения начали расти раньше времени. Уже в начале марта на юге страны среднесуточная температура опустилась ниже +5 градусов — примерно на месяц раньше нормы. В остальных регионах это произошло 13−14 апреля, почти в привычные сроки.

При этом по всей стране температура перешла через отметку +10 градусов в сторону повышения, что означает начало активной вегетации. Это случилось на 1−2 недели раньше обычного.

— Первый весенний месяц оказался исключительно теплым и наряду с мартом 2007 года занял первое место от самого теплого к самому холодному начиная с 1945 года. Средняя по Беларуси температура воздуха составила плюс 5,2 градуса, что выше климатической нормы на 4,4 градуса. В отдельные сутки воздух прогревался до 15 градусов и выше, а максимального значения — плюс 20,4 градуса — температура воздуха достигла днем 10 марта на станции Дрогичин, — рассказала Бакланова.

В то же время погода отличалась своей неустойчивостью и контрастными температурами:

— В апреле температура воздуха составила плюс 9,3 градуса, что было выше климатической нормы на 1,5 градуса. Такой и более теплый апрель в Беларуси бывает один раз в десять лет, однако в этом месяце наблюдалось контрастное сочетание погодных условий. Отмечались периоды как с аномально теплой погодой, так и с аномально холодной.

Так, в апреле на метеостанциях в Верхнедвинске и Езерище зафиксировали рекордно высокие температуры для этих мест, а в Кличеве и Мстиславле — наоборот, рекордно низкие апрельские показатели.

А вот май выдался холодным: средняя температура по Беларуси составила +10,9 градуса, что на 2,5 градуса ниже нормы. В Кличеве и Бобруйске также обновились рекорды минимальной майской температуры.

Температура летнего сезона была несколько ниже нормы: отклонение составило 0,2 градуса, подчеркнула метеоролог:

— Таких и более низких летних температур не отмечалось с 2017 года. За сезон было отмечено от 27 до 43 дождливых дней при норме 24−32 дня. В начале осени стояла очень теплая погода. Средняя по Беларуси температура воздуха за сентябрь составила плюс 15 градусов, что выше климатической нормы на 2,3 градуса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com