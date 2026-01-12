Правда ли, что собаки и другие животные умеют заводить друзей? 4 12.01.2026, 18:19

Ученые ответили на данный вопрос.

Вопрос о том, способны ли животные на дружбу, для большинства людей давно имеет очевидный ответ. Однако научные исследования все чаще подкрепляют интуитивные наблюдения: животные формируют устойчивые дружеские связи — как внутри своего вида, так и между разными видами, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Исследования показывают, что у животных есть необходимые когнитивные и эмоциональные способности для дружбы. Они избирательно выбирают партнеров для общения, демонстрируют доверие, привязанность и даже переживают утрату. Вопреки стереотипам, дружба у животных — не редкость, а важная часть их социальной жизни.

Хотя животные не пишут писем и не общаются в мессенджерах, они используют собственные способы поддержания связей: запахи, звуки, язык тела и другие сигналы, часто недоступные человеческому восприятию. Эти формы общения помогают им выстраивать и сохранять отношения на протяжении долгого времени.

Особый интерес вызывают так называемые «необычные пары» — дружба между представителями разных видов. Ученые и очевидцы фиксировали тесные связи между собаками и кошками, львами и койотами, козами и лошадьми, а также между людьми и осьминогами. Даже хищники и потенциальная добыча иногда формируют доверительные отношения, что говорит о высоком уровне социальной гибкости.

Эксперты подчеркивают, что главный научный вопрос сегодня — не «могут ли животные дружить», а «зачем они это делают». Дружба повышает чувство безопасности, снижает стресс и способствует выживанию. Признание этого факта меняет взгляд на животных — не как на инстинктивных существ, а как на чувствующих и социально сложных личностей.

