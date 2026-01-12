Хорватия возвращает призыв в армию спустя почти два десятилетия

Хорватия возвращает призыв в армию спустя почти два десятилетия2
- 12.01.2026, 18:29
Страну от Украины отделяет лишь Венгрия.
Хорватия вновь вводит обязательную военную службу для молодых мужчин — впервые с 2008 года. С начала 2026 года около 1 200 человек уже получили повестки на двухмесячную службу. Это первый призыв после отмены всеобщей воинской обязанности накануне вступления страны в НАТО, когда Загреб сделал ставку на профессиональную армию, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).
Изменение курса связано с ухудшением ситуации в сфере безопасности. Хорватию от Украины отделяет лишь Венгрия, а в 2022 году в Загребе упал беспилотник неизвестного происхождения, что усилило ощущение уязвимости. Власти признали, что располагают менее чем 15 тысячами действующих военнослужащих, чего недостаточно в условиях растущей нестабильности.
Идею восстановления призыва правительство выдвинуло перед парламентскими выборами 2024 года. Министр обороны Иван Анушич заявил, что служба поможет молодежи избавиться от «вредных привычек» и подготовиться к возможным угрозам. По опросам, около 70% хорватов поддержали инициативу. Правящая партия ХДС была переизбрана, а соответствующий закон легко прошел парламент.
Массовых протестов не последовало. Эксперты отмечают, что желающих служить может оказаться даже больше, чем предусмотрено квотами.
Хорватия — не исключение. В странах бывшей Югославии все чаще обсуждают возвращение элементов призыва. После войн 1990-х годов почти все они отказались от срочной службы, но рост международной напряженности меняет подходы.
В Словении идея призыва вновь стала темой политических дебатов, а в Сербии власти не исключают его возвращения уже в ближайшее время. При этом аналитики подчеркивают, что речь идет скорее о повышении готовности и сдерживании, а не о подготовке к конфликтам.
На фоне нестабильной международной обстановки Балканы, по мнению экспертов, делают шаг назад к старым моделям безопасности — как меру предосторожности, а не признак надвигающейся войны.