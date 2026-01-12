закрыть
12 января 2026, понедельник, 23:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Хорватия возвращает призыв в армию спустя почти два десятилетия

2
  • 12.01.2026, 18:29
  • 1,600
Хорватия возвращает призыв в армию спустя почти два десятилетия
Фото: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/picture alliance

Страну от Украины отделяет лишь Венгрия.

Хорватия вновь вводит обязательную военную службу для молодых мужчин — впервые с 2008 года. С начала 2026 года около 1 200 человек уже получили повестки на двухмесячную службу. Это первый призыв после отмены всеобщей воинской обязанности накануне вступления страны в НАТО, когда Загреб сделал ставку на профессиональную армию, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Изменение курса связано с ухудшением ситуации в сфере безопасности. Хорватию от Украины отделяет лишь Венгрия, а в 2022 году в Загребе упал беспилотник неизвестного происхождения, что усилило ощущение уязвимости. Власти признали, что располагают менее чем 15 тысячами действующих военнослужащих, чего недостаточно в условиях растущей нестабильности.

Идею восстановления призыва правительство выдвинуло перед парламентскими выборами 2024 года. Министр обороны Иван Анушич заявил, что служба поможет молодежи избавиться от «вредных привычек» и подготовиться к возможным угрозам. По опросам, около 70% хорватов поддержали инициативу. Правящая партия ХДС была переизбрана, а соответствующий закон легко прошел парламент.

Массовых протестов не последовало. Эксперты отмечают, что желающих служить может оказаться даже больше, чем предусмотрено квотами.

Хорватия — не исключение. В странах бывшей Югославии все чаще обсуждают возвращение элементов призыва. После войн 1990-х годов почти все они отказались от срочной службы, но рост международной напряженности меняет подходы.

В Словении идея призыва вновь стала темой политических дебатов, а в Сербии власти не исключают его возвращения уже в ближайшее время. При этом аналитики подчеркивают, что речь идет скорее о повышении готовности и сдерживании, а не о подготовке к конфликтам.

На фоне нестабильной международной обстановки Балканы, по мнению экспертов, делают шаг назад к старым моделям безопасности — как меру предосторожности, а не признак надвигающейся войны.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов