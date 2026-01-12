В минской школе шестиклассников на два часа отправили убирать снег в -16?22
В соцсетях развернулась дискуссия.
Пользовательница Threads рассказала о том, что в минской школе ее сына-шестиклассника отправили на два часа убирать снег в -16 градусов. Под историей уже развернулась дискуссия на тысячу комментариев, пишет «Зеркало».
«Сегодня мальчиков в школе вместо трудов отправили убирать снег, два урока и перемена, а это почти два часа они провели на улице в -16. Родителей не предупреждали. У нас школа прямо во дворе, сын тепло не одевался, дойти две минуты. И вот он убирал снег два часа, в тонких брюках, в тонких перчатках. Сейчас стоит вопрос — звонить в Министерство образования на горячую линию или бессмысленно? Школа прямо в центре Минска. Что посоветуете?
Дополняю: вопрос не в том, что дети убирали снег, а в том, что мы не были предупреждены и ребенок не оделся для долгого нахождения на улице в минус 16. Хотя бы взял непромокаемые вещи и теплые носки. И дополню, это шестой класс. А по всем нормам в -15 отменяют уроки физры на лыжах, и это один урок, а не два. А если бы это были девочки? А если бы ребенок любой был после больничного?» — написала пользовательница elena8aleksandrovna 12 января.