В Малайзии инженер перешел на хлеб и лапшу, чтобы дарить подарки девушке

Родители мужчины бьют тревогу.

Инженер из Малайзии перешел на хлеб и лапшу, чтобы обеспечить девушку, пишет Weirdkaya.

Как рассказал мужчина, пара познакомилась через онлайн-игру. Он описывает девушку как человека с высокими требованиями к уровню жизни — от питания и одежды до подарков и поездок. Все расходы, как утверждается, он берет на себя, несмотря на то что получает «среднюю зарплату» и не вырос в богатой семье.

Родственники добавили, что сын тратит большую часть своего ежемесячного дохода на возлюбленную, в то время как сам питается дешевыми продуктами, включая лапшу быстрого приготовления, хлеб и печенье. Сама девушка работает в сфере продаж и избегает разговоров о деньгах бойфренда.

По ее словам, она неоднократно получала внимание со стороны других мужчин, включая состоятельных поклонников, однако утверждает, что выбрала инженера «по любви». По мнению семьи малайзийца, это лишь усилило его стремление тратить еще больше, чем он может себе позволить.

Обеспокоенные положением сына, родители инженера решили поддержать его финансово, использовав собственные пенсионные сбережения. Они осознавали, что деньги, вероятно, будут потрачены на девушку, но все же пошли на этот шаг, чтобы облегчить финансовое давление на сына. Отец мужчины, которому почти 70 лет, по-прежнему продолжает работать.

При этом сын редко навещает собственных родителей, ссылаясь на отсутствие выходных, однако регулярно сопровождает девушку в поездках в ее родной город.

