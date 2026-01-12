закрыть
12 января 2026, понедельник, 23:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Молдовы: Если бы мы провели референдум, я бы проголосовала за объединение с Румынией

8
  • 12.01.2026, 19:13
  • 2,910
Президент Молдовы: Если бы мы провели референдум, я бы проголосовала за объединение с Румынией

В то же время Майя Санду назвала более реалистичной целью членство Кишинева в ЕС.

Президент Молдовы Майя Санду в подкасте The Rest Is Politics: Leading призналась, что на потенциальном референдуме голосовала бы за объединение страны с Румынией.

«Если бы мы провели референдум, я бы проголосовала за объединение с Румынией», – заявила Санду.

Свою позицию она объяснила геополитической ситуацией вокруг Молдовы и в мире в целом. По ее словам, такой стране, как Молдова «становится все сложнее выживать, существовать как демократия и суверенное государство».

В то же время Санду подчеркнула, что сегодня в республике нет большинства, которое поддержало бы объединение с Румынией. Президент назвала более реалистичной целью членство Кишинева в ЕС, и это помогает «защищать суверенитет».

До этого президент Румынии Никушор Дан заявил, что желает объединения с Молдовой, но полностью уважает волю граждан соседней республики. Дан заявил, что на данный момент около 35% граждан Молдовы поддерживают идею объединения двух стран.

«Пока значительная часть населения соседней страны поддерживает нынешнюю форму государства, Румыния не предпримет никаких шагов», — заключил румынский лидер.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов