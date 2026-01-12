В Нью-Йорке проходит крупнейшая забастовка медсестер в истории 5 12.01.2026, 19:21

Около 15 тысяч медсестер вышли на улицы, требуя повышения зарплат.

В Нью-Йорке развернулась масштабная акция протеста, в которой приняли участие около 15 тысяч медсестер. Эта забастовка стала самой крупной в истории города и выдвигает несколько ключевых требований: увеличение заработной платы, учитывающее текущий уровень инфляции, сохранение и расширение мер по борьбе с дефицитом кадров, а также внесение в трудовые договоры пунктов, защищающих медперсонал от насилия на рабочем месте, сообщает издание Politico.

Забастовка, ставшая результатом длительных и безрезультатных переговоров, превзошла по численности предыдущую акцию протеста, состоявшуюся ранее в текущем году, более чем в два раза. Представители больниц настаивают на нереалистичности выдвинутых требований и выражают опасения, связанные с потенциальным сокращением федеральной финансовой поддержки.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул приняла меры по мобилизации дополнительных ресурсов для поддержания безопасности пациентов. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заверил общественность в готовности обеспечить бесперебойный доступ к медицинской помощи для всех нуждающихся.

В свою очередь, больницы были вынуждены прибегнуть к услугам временного персонала. Профсоюз, представляющий интересы медсестер, обвиняет руководство медицинских учреждений в нежелании искать компромисс и вести конструктивные переговоры.

