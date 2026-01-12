закрыть
12 января 2026, понедельник, 23:11
РФ ударила по судам в Черном море

  • 12.01.2026, 20:59
РФ ударила по судам в Черном море

Ранен член экипажа.

12 января под дроновый удар страны-агрессора РФ в акватории Черного моря попали торговые суда под иностранными флагами, которые действовали в пределах морского коридора. Об этом в Telegram сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Один из беспилотников попал в надстройку судна под флагом Панамы. Оно в момент атаки находилось в зоне ожидания и направлялось в порт Черноморска для загрузки растительным маслом, пояснил чиновник.

По его словам, ранения получил один член экипажа, которого Военно-морские силы эвакуировали и доставили в порт Одесса. Там пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Второй удар пришелся по сухогрузу под флагом Сан-Марино. Судно выходило из порта с грузом кукурузы, уточнил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. На борту никто не пострадал, а судно продолжило движение.

«Это еще одно доказательство того, что Россия сознательно атакует гражданские суда, международную торговлю и безопасность мореходства», – подчеркнул Кулеба.

