Будто из золота: белорусы разгневаны стоимостью лопат

Будто из золота: белорусы разгневаны стоимостью лопат6
- 12.01.2026, 21:09
- 6,222
Цены удивляют.
В стране из-за обильных осадков в виде снега белорусы начали активно скупать лопаты.
Ведь многие не ждали такой зимы и не имели в запасе этот простой, но нужный агрегат.
Однако людей весьма удивили и цены. Журналисты Tochka.by посмотрели, что почем, и главное – узнали, в чем причина возмущения некоторых пользователей.
Идешь в бой – бери лопату с собой
В Threads появился пост, где белорусы обсуждают стоимость лопат для уборки снега.
«Кому лопаты? Налетай», – написал автор поста.
Он приложил фото, на котором видно, что инвентарь в одном из магазинов Минска можно купить за Br101,93 за штуку. Попроще вариант, который был на акции, стоит Br59,99.
Стоимость удивляет
Многие пользователи не согласились с такими тратами на инвентарь.
К примеру, Romario_by44 рассказал, что в одном из магазинов низких цен продается лопата и черенок отдельно. Однако вместе за все «выходит 12 с чем-то рублей».
В вот комментатор с ником Armandoanykey был очень категоричным.
«Засунуть бы им ее кой-куда, и провернуть 2 раза», – высказался он, узнав цену на лопату.
Также некоторые посчитали, что за Br100 должна быть не проста лопата, а как минимум с подогревом ручки.
А что в регионах
Если кратко, то возмущений в регионах ничуть не меньше. Так, в Бобруйске женщина в одном из магазинов сняла TikTok. В нем она предложила покупать лопаты, которые "типа крепкие и стоят совсем чуть-чуть".
Судя по ценнику, их предлагают по Br77,9 за штуку.
«Кто еще не успел затариться лопатами, приезжайте», – завлекает она.
Тиктокерша сразу получила шквал критики. Мало кто из зрителей посчитал такую цену нормальной.
«В рассрочку будем покупать»
Журналисты посмотрели, что пишут люди в комментариях, и в основном такую стоимость посчитали неадекватной.
К примеру, пользователь Valentina предположила, что «лопата из золота». А вот Volkov_Alexandr также отметил, что цена завышена.
«Достаточно будет Br6 за лопату на один месяц», – уверяет он.
Еще один комментатор, Вадим Бондарев, обратил внимание, что просто так этот инструмент уже и не приобрести.
«С такими ценами скоро лопаты в рассрочку будем покупать», – отмечает мужчина.
А вот Юрий считает, что «ценник крутоват».
«Заходил в магазин, люди подходят к этим лопатам, посмотрят на ценник и отходят», – делится он.
Комментаторы рассказывали, что покупали инвентарь получше всего за Br46. Некоторые также отметили, что в Орше на рынке можно прибрести лопаты от Br14.
Редко, но были пользователи, которые посчитали ценообразование адекватным.
«Это еще нормально, я видел по 170 рублей», – поясняет мужчина с ником Дима Танкист.
Что по ценам в интернете
Журналисты посмотрели, какая стоимость лопат в интернет-магазинах и маркетплейсах.
Так, в популярном магазине можно купить что-то попроще от Br12–18 за штуку. Есть варианты и подороже – порядка Br30–80 за лопату.
На маркетплейсе инвентарь для уборки снега можно купить примерно за Br30 и дороже.