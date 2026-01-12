закрыть
12 января 2026, понедельник, 23:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Будто из золота: белорусы разгневаны стоимостью лопат

6
  • 12.01.2026, 21:09
  • 6,222
Будто из золота: белорусы разгневаны стоимостью лопат

Цены удивляют.

В стране из-за обильных осадков в виде снега белорусы начали активно скупать лопаты.

Ведь многие не ждали такой зимы и не имели в запасе этот простой, но нужный агрегат.

Однако людей весьма удивили и цены. Журналисты Tochka.by посмотрели, что почем, и главное – узнали, в чем причина возмущения некоторых пользователей.

Идешь в бой – бери лопату с собой

В Threads появился пост, где белорусы обсуждают стоимость лопат для уборки снега.

«Кому лопаты? Налетай», – написал автор поста.

Он приложил фото, на котором видно, что инвентарь в одном из магазинов Минска можно купить за Br101,93 за штуку. Попроще вариант, который был на акции, стоит Br59,99.

Стоимость удивляет

Многие пользователи не согласились с такими тратами на инвентарь.

К примеру, Romario_by44 рассказал, что в одном из магазинов низких цен продается лопата и черенок отдельно. Однако вместе за все «выходит 12 с чем-то рублей».

В вот комментатор с ником Armandoanykey был очень категоричным.

«Засунуть бы им ее кой-куда, и провернуть 2 раза», – высказался он, узнав цену на лопату.

Также некоторые посчитали, что за Br100 должна быть не проста лопата, а как минимум с подогревом ручки.

А что в регионах

Если кратко, то возмущений в регионах ничуть не меньше. Так, в Бобруйске женщина в одном из магазинов сняла TikTok. В нем она предложила покупать лопаты, которые "типа крепкие и стоят совсем чуть-чуть".

@user785075304352 #бобруйск #Бобруйск #беларусь #билд #лопаты ♬ оригинальный звук - Мария Плюшкина

Судя по ценнику, их предлагают по Br77,9 за штуку.

«Кто еще не успел затариться лопатами, приезжайте», – завлекает она.

Тиктокерша сразу получила шквал критики. Мало кто из зрителей посчитал такую цену нормальной.

«В рассрочку будем покупать»

Журналисты посмотрели, что пишут люди в комментариях, и в основном такую стоимость посчитали неадекватной.

К примеру, пользователь Valentina предположила, что «лопата из золота». А вот Volkov_Alexandr также отметил, что цена завышена.

«Достаточно будет Br6 за лопату на один месяц», – уверяет он.

Еще один комментатор, Вадим Бондарев, обратил внимание, что просто так этот инструмент уже и не приобрести.

«С такими ценами скоро лопаты в рассрочку будем покупать», – отмечает мужчина.

А вот Юрий считает, что «ценник крутоват».

«Заходил в магазин, люди подходят к этим лопатам, посмотрят на ценник и отходят», – делится он.

Комментаторы рассказывали, что покупали инвентарь получше всего за Br46. Некоторые также отметили, что в Орше на рынке можно прибрести лопаты от Br14.

Редко, но были пользователи, которые посчитали ценообразование адекватным.

«Это еще нормально, я видел по 170 рублей», – поясняет мужчина с ником Дима Танкист.

Что по ценам в интернете

Журналисты посмотрели, какая стоимость лопат в интернет-магазинах и маркетплейсах.

Так, в популярном магазине можно купить что-то попроще от Br12–18 за штуку. Есть варианты и подороже – порядка Br30–80 за лопату.

На маркетплейсе инвентарь для уборки снега можно купить примерно за Br30 и дороже.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов