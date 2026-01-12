Будто из золота: белорусы разгневаны стоимостью лопат 6 12.01.2026, 21:09

Цены удивляют.

В стране из-за обильных осадков в виде снега белорусы начали активно скупать лопаты.

Ведь многие не ждали такой зимы и не имели в запасе этот простой, но нужный агрегат.

Однако людей весьма удивили и цены. Журналисты Tochka.by посмотрели, что почем, и главное – узнали, в чем причина возмущения некоторых пользователей.

Идешь в бой – бери лопату с собой

В Threads появился пост, где белорусы обсуждают стоимость лопат для уборки снега.

«Кому лопаты? Налетай», – написал автор поста.

Он приложил фото, на котором видно, что инвентарь в одном из магазинов Минска можно купить за Br101,93 за штуку. Попроще вариант, который был на акции, стоит Br59,99.

Стоимость удивляет

Многие пользователи не согласились с такими тратами на инвентарь.

К примеру, Romario_by44 рассказал, что в одном из магазинов низких цен продается лопата и черенок отдельно. Однако вместе за все «выходит 12 с чем-то рублей».

В вот комментатор с ником Armandoanykey был очень категоричным.

«Засунуть бы им ее кой-куда, и провернуть 2 раза», – высказался он, узнав цену на лопату.

Также некоторые посчитали, что за Br100 должна быть не проста лопата, а как минимум с подогревом ручки.

А что в регионах

Если кратко, то возмущений в регионах ничуть не меньше. Так, в Бобруйске женщина в одном из магазинов сняла TikTok. В нем она предложила покупать лопаты, которые "типа крепкие и стоят совсем чуть-чуть".

Судя по ценнику, их предлагают по Br77,9 за штуку.

«Кто еще не успел затариться лопатами, приезжайте», – завлекает она.

Тиктокерша сразу получила шквал критики. Мало кто из зрителей посчитал такую цену нормальной.

«В рассрочку будем покупать»

Журналисты посмотрели, что пишут люди в комментариях, и в основном такую стоимость посчитали неадекватной.

К примеру, пользователь Valentina предположила, что «лопата из золота». А вот Volkov_Alexandr также отметил, что цена завышена.

«Достаточно будет Br6 за лопату на один месяц», – уверяет он.

Еще один комментатор, Вадим Бондарев, обратил внимание, что просто так этот инструмент уже и не приобрести.

«С такими ценами скоро лопаты в рассрочку будем покупать», – отмечает мужчина.

А вот Юрий считает, что «ценник крутоват».

«Заходил в магазин, люди подходят к этим лопатам, посмотрят на ценник и отходят», – делится он.

Комментаторы рассказывали, что покупали инвентарь получше всего за Br46. Некоторые также отметили, что в Орше на рынке можно прибрести лопаты от Br14.

Редко, но были пользователи, которые посчитали ценообразование адекватным.

«Это еще нормально, я видел по 170 рублей», – поясняет мужчина с ником Дима Танкист.

Что по ценам в интернете

Журналисты посмотрели, какая стоимость лопат в интернет-магазинах и маркетплейсах.

Так, в популярном магазине можно купить что-то попроще от Br12–18 за штуку. Есть варианты и подороже – порядка Br30–80 за лопату.

На маркетплейсе инвентарь для уборки снега можно купить примерно за Br30 и дороже.

