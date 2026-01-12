закрыть
Вольфович провел сеанс психотерапии для Лукашенко

  • 12.01.2026, 22:32
  • 2,806
Вольфович провел сеанс психотерапии для Лукашенко

Госсекретарь Совбеза попытался успокоить диктатора, говоря о венесуэльском сценарии в Беларуси.

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что сценарий Венесуэлы в Беларуси якобы нереален, сообщил телеканал «Первый информационный».

Ранее Александр Лукашенко также пытался объяснить, почему в Беларуси не пройдет венесуэльский сценарий: «Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено».

А сейчас госсекретарь Совбеза сделал заявление о том, что венесуэльский сценарий невозможен в Беларуси, так как силовики Лукашенко якобы не способны на предательство. И обратил внимание на то, что в Венесуэле в большей степени сработал фактор предательства по отношению к диктатору и действующей власти.

– Вот так беспардонно, безопасно пролететь по территории чужого государства вертолетами, и не получив никаких, скажем так, предупредительных даже выстрелов, - это просто невозможно, - прокомментировал он.

Кроме того, он указал на то, что в стране существует институт Совета безопасности, приняты все законодательные документы, которые позволяют не потерять управления страной.

Резюмируя, Вольфович также выразил убежденность в том, что принятые законодательные акты и не понадобятся, так как у белорусов другой менталитет.

