Нападающий минского «Динамо» Шипачев первым в истории КХЛ набрал тысячу очков 1 12.01.2026, 23:05

Вадим Шипачев

Для достижения этого рубежа хоккеисту потребовалось 1102 матча в лиге.

Минское «Динамо» успешно начало первую домашнюю серию в 2026 году, одержав победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Итоговый счет встречи – 2:1 в пользу «зубров».

Результативную передачу в этом маиче отдал российский легионер «зубров» Вадим Шипачев, набравший свое 1000-е очко в КХЛ.

Для достижения этого рубежа Шипачеву потребовалось 1102 матча в лиге — за это время он забросил 314 шайб и сделал 686 результативных передач. В сезоне 2024/2025 Вадим Шипачев также побил рекорд Сергея Мозякина по общему числу очков в лиге. Сейчас ему принадлежат бомбардирский и ассистентский рекорды КХЛ, а также рекорд по количеству сыгранных матчей.

На международной арене Шипачев — олимпийский чемпион 2018 года, серебряным призером Игр 2022 года, чемпионом мира 2014 года и многократным призером мировых первенств.

После этой победы минчане с 59 очками сохранили третье место в Западной конференции. От идущих выше «Локомотива» и «Северстали» «Динамо» отстает на два балла, при этом конкуренты провели на два матча больше.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com