13 января 2026, вторник, 3:53
Нападающий минского «Динамо» Шипачев первым в истории КХЛ набрал тысячу очков

1
  • 12.01.2026, 23:05
Нападающий минского «Динамо» Шипачев первым в истории КХЛ набрал тысячу очков
Вадим Шипачев

Для достижения этого рубежа хоккеисту потребовалось 1102 матча в лиге.

Минское «Динамо» успешно начало первую домашнюю серию в 2026 году, одержав победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Итоговый счет встречи – 2:1 в пользу «зубров».

Результативную передачу в этом маиче отдал российский легионер «зубров» Вадим Шипачев, набравший свое 1000-е очко в КХЛ.

Для достижения этого рубежа Шипачеву потребовалось 1102 матча в лиге — за это время он забросил 314 шайб и сделал 686 результативных передач. В сезоне 2024/2025 Вадим Шипачев также побил рекорд Сергея Мозякина по общему числу очков в лиге. Сейчас ему принадлежат бомбардирский и ассистентский рекорды КХЛ, а также рекорд по количеству сыгранных матчей.

На международной арене Шипачев — олимпийский чемпион 2018 года, серебряным призером Игр 2022 года, чемпионом мира 2014 года и многократным призером мировых первенств.

После этой победы минчане с 59 очками сохранили третье место в Западной конференции. От идущих выше «Локомотива» и «Северстали» «Динамо» отстает на два балла, при этом конкуренты провели на два матча больше.

