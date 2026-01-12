Нападающий минского «Динамо» Шипачев первым в истории КХЛ набрал тысячу очков

Нападающий минского «Динамо» Шипачев первым в истории КХЛ набрал тысячу очков1
Для достижения этого рубежа хоккеисту потребовалось 1102 матча в лиге.
Минское «Динамо» успешно начало первую домашнюю серию в 2026 году, одержав победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Итоговый счет встречи – 2:1 в пользу «зубров».
Результативную передачу в этом маиче отдал российский легионер «зубров» Вадим Шипачев, набравший свое 1000-е очко в КХЛ.
Для достижения этого рубежа Шипачеву потребовалось 1102 матча в лиге — за это время он забросил 314 шайб и сделал 686 результативных передач. В сезоне 2024/2025 Вадим Шипачев также побил рекорд Сергея Мозякина по общему числу очков в лиге. Сейчас ему принадлежат бомбардирский и ассистентский рекорды КХЛ, а также рекорд по количеству сыгранных матчей.
На международной арене Шипачев — олимпийский чемпион 2018 года, серебряным призером Игр 2022 года, чемпионом мира 2014 года и многократным призером мировых первенств.
После этой победы минчане с 59 очками сохранили третье место в Западной конференции. От идущих выше «Локомотива» и «Северстали» «Динамо» отстает на два балла, при этом конкуренты провели на два матча больше.