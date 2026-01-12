«Сказали делать нормальный ВНЖ» 12.01.2026, 23:28

Белоруска оказалась в правовой ловушке из-за редкого польского документа.

Скоро у Марины закончится паспорт. Как и многие белорусы в вынужденной эмиграции, она опасается возвращаться на родину за новым удостоверением личности. Думала вместо него получить польский проездной документ иностранца, но оказалось, что ей он не положен. Все потому, что девушка — обладательница польского документа, который белорусы получают довольно редко. О правовой коллизии и выходе из положения Марина рассказала MOST.

Несколько лет назад Марина эмигрировала из Беларуси в Литву. Там девушка познакомилась с Витаутасом и вышла за него замуж. Но со временем положение белорусских эмигрантов в Литве стало казаться ей нестабильным. В 2027 году истекает срок действия белорусского паспорта Марины, и семья стала задумываться, что делать дальше.

Решили переехать в Польшу. В этой стране действует понятная процедура выдачи альтернативного документа — проездного документа иностранца. Для граждан Беларуси она упрощена по сравнению с представителями других стран.

Проездной документ иностранца — это временная замена удостоверения личности, которая выдается иностранцам, если их паспорт утерян или недействителен, а получить новый нет возможности.

— Я работала в Литве, но у нашей компании есть офис и в Польше. Была идея, что я напрямую переведусь в польский офис и на основании трудового договора подамся на временный ВНЖ, — рассказывает Марина. Такие планы она вынашивала на 2025 год.

«Плакала несколько дней»

Но с 1 июня 2025 года вступили в силу изменения в польском законодательстве об иностранцах. Среди прочего они коснулись тех, кто находится в Польше на основании виз и ВНЖ других стран Шенгенской зоны, — владельцы таких документов больше не могут подаваться на рабочий ВНЖ (за исключением реализации права на мобильность внутри ЕС). Путь, на который рассчитывала Марина, закрылся.

— Когда появилась эта новость [об изменениях в законе], я плакала несколько дней, потому что это был мой основной план.

Девушка обратилась за консультацией в правозащитную инициативу Partyzanka. Там ей рассказали о карте члена семьи гражданина ЕС (karta pobytowa). Она подтверждает совместное проживание с гражданином ЕС в Польше. Карта дает право пребывания в Польше на срок более трех месяцев, а вместе с действительным проездным документом — на многократное пересечение границы без визы.

«Привязана к члену семьи»

По новому плану супруги быстро решили вопросы с легализацией в Польше. Витаутас получил необходимые документы в течение месяца после подачи заявления. Еще через месяц на основании легализации мужа документы получила и Марина.

— В ужонде (госоргане. — Прим.) мне нужно было заполнить заявление, предоставить паспорта, фотографии и свидетельство о браке. Через два месяца после подачи документов мне позвонили и сказали, что я могу забрать карту.

Карта члена семьи гражданина ЕС будет действовать пять лет. Она дает белоруске доступ к рынку труда, позволяет открывать индивидуальное предпринимательство и путешествовать.

— Согласно условиям выдачи карты я привязана к члену семьи. Если Витаутас уедет из Польши, мою карту аннулируют, — объясняет Марина.

«Документ довольно редкий»

Хотя карта члена семьи дает многие права в Польше, она не решает проблему истекающего белорусского паспорта. Получить польский проездной документ белорусы могут на основании временного или постоянного ВНЖ, карты долгосрочного резидента ЕС, статуса дополнительной защиты. А вот karta pobytowa в перечне документов не упомянута.

— Юристы поздравили меня с получением карты и сказали идти делать нормальный ВНЖ, — разводит руками Марина.

Сейчас девушка планирует оформлять рабочий ВНЖ, чтобы затем на его основании получить проездной документ иностранца. Марина уже начала собирать документы. Однако пока белоруска не знает, каким будет ее основной правовой статус в Польше после получения рабочего ВНЖ.

— Лично мне непонятно, как два документа — karta pobytowa и ВНЖ — могут существовать одновременно. Документ довольно редкий. Вероятно, карту члена семьи аннулируют, — рассуждает Марина.

