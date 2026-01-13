Politico: «Великодержавный проект» Путина оказался перед концом эпохи 6 13.01.2026, 11:45

Союзники Кремля под ударом.

Российский президент Владимир Путин сталкивается с серьезными проблемами как на фронте в Украине, так и на международной арене. Его обещание «сделать это снова» – отправить армию на запад и достичь победы, подобной советской, – пока выполняется лишь частично, пишет Politico.

Сегодня война в Украине продолжается уже 1418 дней, превысив продолжительность обороны Москвы от нацистов во время Второй мировой войны. Россия захватила лишь часть территории, потери среди россиян достигают примерно 1,1 миллиона, а украинские удары оставили 600 000 человек без электричества в приграничном районе Белгорода.

Союзники Путина под ударом

Международная сеть союзников, которую Путин строил два десятилетия, разваливается. Кремль потерпел поражение на Ближнем Востоке после падения режима Башара Асада в Сирии в 2024 году, а в Южной Америке США захватили Николаса Мадуро. Москва также не смогла отбить захват нефтяного танкера под российским флагом.

Издание пишет: «Еще хуже то, что даже несмотря на то, что Москва застряла в Украине, глобальная сеть союзников, которую Путин строил два десятилетия, кажется, разваливается, подвергаясь испытанию неожиданно воинственным президентом США Дональдом Трампом».

«Целая эпоха подходит к концу», - написал провоенный блогер Максим Калашников, подводя итог критике российского руководства.

Сам Путин еще не комментировал события ни в Венесуэле, ни в Иране. Диктатор верен своей привычке посылать подчиненных говорить о плохих новостях.

Россия продолжает демонстрировать силу

Несмотря на поражения, Кремль стремится показать свою мощь. На прошлой неделе по Украине была запущена гиперзвуковая ракета «Орешник». По словам бывшего дипломата Бориса Бондарева, Россия продолжит демонстрировать доминирование даже в сложных условиях: «Даже если Россия слаба, Кремль будет стремиться показать, что он силен».

Россия никогда не имела настоящих союзников в Венесуэле и Иране, и помощь, которую она оказывает, часто является лишь пропагандой. Иран и Венесуэла не рассматривают Москву как защитника в случае критических кризисов, как это произошло с Сирией, заключает издание.

