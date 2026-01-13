Президент Южной Кореи и премьер Японии сыграли песню BTS на барабанах 13.01.2026, 19:18

1,452

Об этом сообщила администрация южнокорейского лидера.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и премьер-министр Японии Санаэ Такаити исполнили на барабанах песню южнокорейской группы BTS Dynamite. Об этом сообщила администрация южнокорейского лидера на своем сайте.

В администрации отметили, что политики в ходе встречи надели синюю одежду с нанесением их имен и государственных флагов. Также для Ли Чжэ Мёна и Такаити подготовили две барабанные установки японского производителя музыкальных инструментов.

«Это мероприятие, специально подготовленное Японией для символической демонстрации синергии и близости между двумя лидерами, представляло собой программу, в рамках которой оба лидера вместе исполнили песни Golden из «Кей-поп-охотниц на демонов» и Dynamite группы BTS», — говорится в сообщении.

Ли Чжэ Мён отметил, что он с самого детства мечтал играть на барабанах, а теперь его мечта исполнилась. При этом Такаити, игравшая на этом инструменте в студенчестве в музыкальной группе, подарила южнокорейскому лидеру барабанные палочки.

