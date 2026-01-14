Путин отобрал российские заводы у еще двух европейских компаний 14.01.2026, 3:58

Подробности.

Российские активы датской Rockwool и польско-американской CanPack перешли под управление компаний из РФ, следует из опубликованных на портале нормативных актов 13 января указов Владимира Путина, которые он подписал 31 декабря 2025 года.

100% долей ООО «Роквул», дочерней компании Rockwool, а также 68% в ООО «Роквул — Волга» — другой «дочки» датского производителя теплоизоляционных материалов — переданы АО «Развитие строительных активов» (РСА). Последнее было зарегистрировано в Москве осенью 2025 года, приводит «Интерфакс» данные ЕГРЮЛ. Учредители и руководство компании в системе не указаны. Компания «СтальЭлемент» получила 100% долей ООО «Кэн-Пак» и ООО «Кэн-Пак Завод упаковки» — российских заводов Canpack, занимающейся выпуском металлической тары. Указ начинает действовать со дня официального опубликования.

Rockwool специализируется на выпуске тепло- и звукоизоляционных материалов из минеральной ваты и, как пишет Bloomberg, является крупнейшим в мире производителем теплоизоляции из этого сырья. В Россию компания пришла в 1995 году, первый завод Rockwool в стране открылся в 1999-м в Московской области. Производственные площадки Rockwool также находятся в Выборге Ленобласти, Троицке Челябинской области и в ОЭЗ «Алабуга» в Елабуге (Татарстан).

Компания ранее подвергалась критике из-за того, что она не ушла из России после начала войны в Украине в 2022 году по примеру других европейских брендов. В Rockwool на это отвечали, что уход из РФ фактически подарит бизнес Путину.

CanPack изготавливает в России алюминиевые банки для напитков, занимая, как говорится на сайте компании, 30% внутреннего рынка. Два завода в Волоколамске Мособласти и Новочеркасске Ростовской области начали работать в 2010 году.

