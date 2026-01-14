закрыть
Президент Европарламента призывает ввести жесткие санкции против Ирана

  • 14.01.2026, 7:00
Роберта Метсола
Фото: Reuters

Корпус стражей исламской революции могут признать террористической организацией.

Президент Европейского парламента Роберта Метсола призвала своих коллег из ЕС ввести гораздо более жесткие санкции против Ирана, в частности признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

Об этом сообщает Euractiv.

В письме Метсолы, которое она направила во вторник президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и с которым ознакомилось издание, председатель Европарламента предлагает ввести санкции в отношении большего числа должностных лиц иранского режима за «репрессии и нарушения прав человека».

Кроме того, Метсола призывает ввести более жесткий контроль за экспортом технологий, которые могут быть использованы для подавления протестов.

«Я считаю, что Европейский Союз должен продемонстрировать согласованный и единый институциональный ответ», – написала чиновница в письме, с которым ознакомился Euractiv.

Отметим, что Европейский парламент не имеет официальной роли во введении санкций. Ограничительные меры предлагает Еврокомиссия.

