Президент Европарламента призывает ввести жесткие санкции против Ирана
- 14.01.2026, 7:00
Корпус стражей исламской революции могут признать террористической организацией.
Президент Европейского парламента Роберта Метсола призвала своих коллег из ЕС ввести гораздо более жесткие санкции против Ирана, в частности признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией.
Об этом сообщает Euractiv.
В письме Метсолы, которое она направила во вторник президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и с которым ознакомилось издание, председатель Европарламента предлагает ввести санкции в отношении большего числа должностных лиц иранского режима за «репрессии и нарушения прав человека».
Кроме того, Метсола призывает ввести более жесткий контроль за экспортом технологий, которые могут быть использованы для подавления протестов.
«Я считаю, что Европейский Союз должен продемонстрировать согласованный и единый институциональный ответ», – написала чиновница в письме, с которым ознакомился Euractiv.
Отметим, что Европейский парламент не имеет официальной роли во введении санкций. Ограничительные меры предлагает Еврокомиссия.