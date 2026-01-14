Россия продает нефть по ценам 25-летней давности 8 14.01.2026, 8:50

4,078

Кризис усугубляется, риски растут.

Цена на российскую нефть обновляет минимумы, объемы отгрузок стремительно падают, а риски для экспорта увеличиваются с каждым днем.

Цена российской нефти на дне

Российская нефтяная отрасль столкнулась сразу с несколькими критическими проблемами, которые усиливают давление на бюджет и экспорт.

По данным Минэкономразвития РФ, средняя цена нефти Urals в декабре 2025 года впервые за пять лет опустилась ниже 40 долларов и составила 39,18 за баррель. За месяц падение достигло 13%, а с начала года – более 40%.

На фоне санкций США против крупнейших российских компаний скидки на Urals стали рекордными с начала войны. В балтийских портах разница с Brent доходила до 28 долларов, в Черном море – до 26. Фактически Россия продает нефть по ценам начала 2000-х годов, что почти на 20 долларов ниже уровня, заложенного в бюджет.

Экономисты считают: при таких условиях доходы от нефти и газа могут недобрать до 1,4 трлн рублей, а дефицит бюджета вырасти до 2,7% ВВП. Закрывать дыру придется за счет Фонда национального благосостояния, ресурсов которого хватит максимум на пару лет.

Риски растут, расходы увеличиваются

Параллельно растут проблемы с логистикой, пишет Reuters. После атак беспилотников на танкеры в Черном море резко подорожало страхование судов. Ставки военных рисков выросли почти вдвое и уже достигают 1% от стоимости танкера. Это касается как российских, так и украинских портов, а полисы теперь пересматриваются ежедневно.

Эксперты страхового рынка отмечают, что риски в регионе растут впредь, а цены могут подняться еще выше. Ситуацию для РФ осложняет и то, что удары затронули терминал, через который проходит около 80% экспорта казахстанской нефти.

Минэнерго Казахстана подтвердило атаки БПЛА на два пустых танкера, задействованных в этих перевозках. И хотя пострадавших зафиксировано не было, а экспортным ресурсам ущерб не нанесен, однако эти эпизоды уже повлияли на стоимость страховки и стабильность поставок.

Экспорт продолжает снижаться

По данным Bloomberg, объемы отгрузки российской нефти в денежном выражении остаются на минимальных уровнях за последние годы. Цены продолжают снижаться уже 15 недель подряд, а в море скапливается все больше непроданных партий. Это означает, что Россия вынуждена удерживать огромные скидки, чтобы продавать нефть в Китай и Индию, теряя деньги и ослабляя бюджет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com