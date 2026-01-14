закрыть
Под Минском обнаружили трех дружелюбных хорьков

Судя по всему, они не дикие.

В конце декабря в агрогородке Михановичи Минского района местные жители заметили хорька. Позже оказалось, что это не «Прысталічча».

Первого хорька обнаружили у мусорных баков. Одна из жительниц попыталась его приютить, но зверек вскоре сбежал. Через несколько дней в чате появилось фото уже другого хорька — меньшего размера и иного окраса. Судя по дружелюбному поведению и непривычному для дикого зверька цвету шерсти, оба, скорее всего, являются домашними, потому что они вели себя спокойно и даже «просились на руки».

Следы третьего хорька обнаружили уже в одном из гаражей деревни Михановичи.

У жителей есть две основные версии. Первая — побег. Животные могли сбежать и выйти к мусоркам в поисках пищи. Вторая — их кто-то выбросил. Местные жители больше склоняются к первой версии.

Что стало с найденными хорьками?

Судьбы животных сложились по-разному. Первого хорька жители передали минским заводчикам. Второго приютила местная жительница, увезла в другой город и дала кличку Мила.

