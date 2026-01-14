Синоптики спрогнозировали, как долго продержатся морозы до -30°С в Беларуси

Синоптики спрогнозировали, как долго продержатся морозы до -30°С в Беларуси4
- 14.01.2026, 9:46
Страна оказалась во власти «здоровенного антициклона».
Синоптики просчитали, как долго продержатся в Беларуси двадцатиградусные морозы, пришедшие на смену снежному циклону Улли, а также дали прогноз, повторятся ли обильные снегопады, засыпавшие страну на прошлой неделе, пишет «Телеграф».
Как пояснили авторы Telegram-канала @nadvorie, на этой неделе Беларусь оказалась во власти «здоровенного антициклона», который и принес нам с Сибири резкое похолодание. Согласно расчетам специалистов, на его периферии страна будет оставаться как минимум до 25 января, то есть еще полторы недели.
«Сохранится морозная погода, в некоторые ночи температура будет опускаться до -20..-25°С», - предупредили авторы канала.
В Белгидромете их температурный прогноз подтвердили . Причем, согласно оперативным данным, в некоторых регионах в ближайшие дни будет еще морознее, а кое-где при прояснениях градусники могут показать и тридцатиградусные значения.
Так, в ночь с 15 января на 16 января жителям Витебской и Могилевской области государственные синоптики посулили морозы до -25.. -29°С , на Минщине и Гомельщине в эту ночь ожидается до -25.. -28°С, из-за чего в регионах объявили желтый уровень опасности.
А вот что касается осадков, то их специалисты в ближайшие недели в большом количестве Беларуси не обещают. Как пояснили авторы Telegram-канала о погоде «Метеовайб», из-за растущего атмосферного давления к концу недели вероятность осадков сойдет на нет. По ансамблевому прогнозу европейской модели ЕСМWF, на следующей неделе количество осадков в Беларуси будет ниже климатической нормы.
Кстати, коммунальщики предупредили белорусов о новой опасности, которая может поджидать их после обильных снегопадов. Потенциально опасные зоны сотрудники ЖКХ будут помечать и огораживать, но и от самих людей потребовали «личной бдительности».