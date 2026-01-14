Военный эксперт назвал «козырь» Путина, который сыграет против него 14.01.2026, 9:59

9,390

Александр Мусиенко

И принесет России поражение в войне.

Военный эксперт Александр Мусиенко перечислил те войны, где России зима помешала выиграть войну и сейчас не поможет.

Россия в холодное время года одерживала победы только в тех случаях, когда противник был не готов, а Украина держится уже не первую зиму, а значит наш народ выдержит и еще одну. Стойкость и мужество помогут украинцам победить превышающего по силе врага.

Подбодрить украинцев Александр Мусиенко решил в одном из своих аналитических видео на канале YouTube.

«Зеленский отметил, что России холод не поможет. И действительно, я сделал исторический экскурс, посмотрел в историю, и я могу сообщить, что России мороз не помогал. Россия проиграла Российско-японскую войну, и мороз не помог. Россия проиграла Крымскую войну, и зима не помогла. Россия проигрывала и Первую мировую войну и вышла из нее, предложив сепаратный мир Германии, и мороз никак не помог России. Казалось бы, они должны были быть подготовленными, стойкими, но нет», - проинформировал своих зрителей военно-политический эксперт.

Кроме того, Мусиенко отметил важный нюанс, который многое объясняет: «Когда Россия побеждала в зимних войнах, то это происходило потому, что противник был не готов: не учли ситуацию, не учли морозы, рассчитывали на что-то другое. Немцы рассчитывали на блицкриг под Москвой и не учли, что придется зимовать, поэтому они были вынуждены проиграть, но проиграли еще и потому, что украинский народ тогда стал к борьбе, как правильно вы, друзья, отмечаете в комментариях. Без Украины тогда, возможно, не удалось бы победить, именно поэтому нужно помнить, что зима не пойдет на пользу России. Она сыграет и против них, если мы будем стойкими, а это сейчас очень нужно».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com