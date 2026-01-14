Военный эксперт назвал «козырь» Путина, который сыграет против него
- 14.01.2026, 9:59
И принесет России поражение в войне.
Военный эксперт Александр Мусиенко перечислил те войны, где России зима помешала выиграть войну и сейчас не поможет.
Россия в холодное время года одерживала победы только в тех случаях, когда противник был не готов, а Украина держится уже не первую зиму, а значит наш народ выдержит и еще одну. Стойкость и мужество помогут украинцам победить превышающего по силе врага.
Подбодрить украинцев Александр Мусиенко решил в одном из своих аналитических видео на канале YouTube.
«Зеленский отметил, что России холод не поможет. И действительно, я сделал исторический экскурс, посмотрел в историю, и я могу сообщить, что России мороз не помогал. Россия проиграла Российско-японскую войну, и мороз не помог. Россия проиграла Крымскую войну, и зима не помогла. Россия проигрывала и Первую мировую войну и вышла из нее, предложив сепаратный мир Германии, и мороз никак не помог России. Казалось бы, они должны были быть подготовленными, стойкими, но нет», - проинформировал своих зрителей военно-политический эксперт.
Кроме того, Мусиенко отметил важный нюанс, который многое объясняет: «Когда Россия побеждала в зимних войнах, то это происходило потому, что противник был не готов: не учли ситуацию, не учли морозы, рассчитывали на что-то другое. Немцы рассчитывали на блицкриг под Москвой и не учли, что придется зимовать, поэтому они были вынуждены проиграть, но проиграли еще и потому, что украинский народ тогда стал к борьбе, как правильно вы, друзья, отмечаете в комментариях. Без Украины тогда, возможно, не удалось бы победить, именно поэтому нужно помнить, что зима не пойдет на пользу России. Она сыграет и против них, если мы будем стойкими, а это сейчас очень нужно».