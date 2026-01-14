«Симптомы болезни у Лукашенко усилились многократно» 3 14.01.2026, 10:14

14,580

Многое указывает на то, что этот год будет для диктатора последним.

Белорусы отреагировали видео с приема диктатора Александра Лукашенко в честь «старого Нового года». Во время своего выступления Лукашенко заговорил об «ошалевшем мире» и судьбе диктаторов — и именно в этот момент его охватил тремор, который он едва смог скрыть.

Так оценили состояние Лукашенко читатели Charter97.org:

«В эти секунды шкловская мразота «Валет» представлял себе как его арестовывает американский спецназ Дельта Форс или английский SAS и ведет в наручниках в тюремную камеру!»

«Мадуро — это просто супер-лайт вариант. Его будут судить в суде и даже позволят нанять адвоката. Лучше пусть шкловский упырь подумает про своего другого дружбана — Каддафи».

«Год начался с «диктаторопада», этот год будет для «Фенцика» и его хунты последним, оно об этом знает. Разговаривал со служителем церкви. Он тоже говорит, что в этом году произойдут перемены, режим падет, лукавый уйдет. Его не будет. Аминь».

«Наверняка спит 2-3 часа в сутки. Поэтому симптомы усиливаются многократно. Не так страшна смерть, как ее ожидание».

«Лукашэнка захварэў на дыктатарапад. Хвароба тэрміновая».

