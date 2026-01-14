закрыть
В Таиланде строительный кран рухнул на поезд

2
  • 14.01.2026, 10:17
  • 4,326
В Таиланде строительный кран рухнул на поезд

Много погибших и раненых.

В Таиланде в результате падения строительного крана на поезд не менее 19 человек погибли, а еще 80 человек получили травмы разной степени тяжести. Об этом пишет Reuters.

По данным Reuters, трагедия произошла сегодня утром, 14 января, на северо-востоке Таиланда. Кран, использовавшийся при строительстве линии высокоскоростного железнодорожного моста, упал в момент прохождения пассажирского поезда.

Трос крана зацепился за локомотив, после чего поезд сошел с рельсов. Повреждены несколько вагонов.

На момент аварии в поезде было около 195 пассажиров, некоторые из них оказались зажаты в вагонах. По предварительным данным, известно про 19 погибших и 80 раненых. Пострадавших может быть больше. Спасатели продолжают работы на месте трагедии. Некоторые пострадавшие еще находятся в вагонах, предпринимаются меры, чтобы их оттуда достать.

Свидетели говорят, что перед аварией они услышали звук падения крана на поезд, после чего состав сошел с путей. Трос крана зацепился за локомотив.

Министр транспорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн уточнил, что строительный кран упал на три вагона поезда. Все погибшие находились в двух из трех пострадавших вагонов. По его словам, правоохранители уже устанавливают причину трагедии. От дальнейших комментариев он отказался, заявив, что пока рано говорить о причинах падения крана.

