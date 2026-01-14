Лукашенко ошарашил своим «откровением» 10 14.01.2026, 10:39

13,266

Больной, престарелый диктатор уже ничего не контролирует.

Престарелый белорусский правитель признал, что не знает куда движется этот «бешеный ошалевший» мир, и в очередной раз призвал народ сплотиться перед надвигающимися экзистенциальными угрозами, пишет UDF.

«Как я уже говорил, время непростое сейчас. Что будет завтра, мы не знаем. Я вам искренне об этом говорю, - сказал Александр Лукашенко 14 января на встрече с пропагандистами. - Череда событий новогодних и после Нового года (не скажешь, что они праздничные). Кто ожидал, что такая будет череда и такие события? Никто не ожидал».

«Я вам искренне говорю, обладая массой информации: я не знаю, в какую сторону повернется этот бешеный, ошалевший мир», - добавил он.

Лукашенко констатировал, что информационная повестка сейчас перегружена огромным количеством интерпретаций, не всегда корректных, часто лживых.

«А вам надо выходить постоянно к людям и говорить правду. Правду, которая, к сожалению, не такая интересная, как вымысел, не такая яркая, как фейк, дипфейк и прочее», - сказал диктатор.

