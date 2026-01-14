США приготовились захватить еще десятки связанных с Венесуэлой танкеров 14.01.2026, 11:17

1,120

Они либо находятся под санкциями, либо входят в «теневой флот» РФ.

Власти США обратились в американские суды за ордерами на арест десятков перевозящих венесуэльскую нефть танкеров, сообщили Reuters осведомленные источники. По их словам, точное число обращений, а также сколько из них было удовлетворено, неизвестно. До этого американское правительство также обращалось в суды, главным образом в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы получить разрешения на конфискацию имущества, а затем изымало нефтяные танкеры.

За последние недели Вооруженные силы и Береговая охрана США задержали в международных водах пять судов, перевозивших нефть из Венесуэлы. При этом перехваченные танкеры либо находились под санкциями США, либо входили в «теневой флот» нерегулируемых судов, которые маскируют свое происхождение для перевозки нефти из Ирана, России и Венесуэлы. Вашингтон, как отмечают источники Reuters, нацелен как на изъятие подобных судов, так и на конфискацию их грузов, хотя раньше американские правоохранители забирали только нефтяной груз.

В середине декабря 2025 года президент США Дональд Трамп ввел блокаду всех танкеров, попадающих под санкции и направляющихся в Венесуэлу. После захвата президента страны Николаса Мадуро и его супруги 3 января глава Белого дома заявил, что временные власти Венесуэлы передадут Вашингтону от 30 до 50 млн баррелей санкционной нефти, которая будет продана по рыночной цене. Трамп отметил, что он лично проконтролирует дальнейшие операции с вырученными от продажи деньгами, чтобы их использовали «в интересах народа Венесуэлы и Соединенных Штатов». При этом, по его словам, блокада в отношении санкционных танкеров остается в силе.

Венесуэлу могут покидать лишь те суда, которые одобрили США, уточняла пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. «Мы продолжим захватывать суда без государственной принадлежности или те, которые не получили разрешение на ведение торговли», — пояснила она.

Представитель Пентагона Шон Парнелл также подчеркнул, что военные совместно с другими агентствами и службами США «будут выслеживать и перехватывать все суда теневого флота, перевозящие венесуэльскую нефть».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com