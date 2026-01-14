закрыть
В офисе Юлии Тимошенко прошел обыск

  14.01.2026, 11:28
В офисе Юлии Тимошенко прошел обыск
Юлия Тимошенко

Украинского политика подозревают в подкупе депутатов.

Руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины подозревают в подкупе народных депутатов за голосование по конкретным законопроектам. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

«НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины на предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов, которые входят в фракции, не возглавляемые этим лицом, за голосование «за» или «против» отдельных законопроектов», — говорится в сообщении ведомства.

Предварительная правовая квалификация дела — часть 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с возможной конфискацией имущества.

Имена фигурантов официально пока не раскрываются. В НАБУ заявили, что подробности будут обнародованы позднее.

В то же время издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщает, что детективы НАБУ и прокуроры САП проводят обыски в офисе партии «Батькивщина». Речь идет о помещении в Киеве на улице Туровской.

Кроме того, проект «Схемы», ссылаясь на источник в антикоррупционных органах, утверждает, что фигурантом расследования является глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

