В Литве созывают заседание комиссии по нацбезопасности из-за метеошаров из Беларуси 14.01.2026, 11:34

Вильнюс настроен решить проблему.

В Литве Комиссия по национальной безопасности в среду обсудит ситуацию с метеошарами из Беларуси, а также безопасность морской инфраструктуры.

Об этом рассказал советник литовского премьера Игнас Альгирдас Добровольскас, сообщает LRT.

По его словам, вопрос метеошаров будут обсуждать, пока ситуация не будет решена.

«На заседании Комиссии по национальной безопасности снова, конечно, будет обсуждаться ситуация с Беларусью – то, что касается шаров с контрабандой: где мы продвинулись, что еще, возможно, нужно, что уже реализовано», – сообщил Добровольскас.

Он также добавил, что на заседании обсудят проблему грузовиков, которые до сих пор находятся на территории Беларуси.

Кроме того, планируется обсудить недавние инциденты, в ходе которых в Балтийском море были повреждены подводные кабели связи, а также вопросы безопасности транспортной инфраструктуры.

По данным Службы охраны государственной границы Литвы, в прошлом году было перехвачено всего 635 грузов сигарет, переправленных из Беларуси в Литву на воздушных шарах. В 2024 году эта цифра составляла 226, в 2023 году – несколько инцидентов, а в 2022 году не было зафиксировано ни одного такого груза.

Запущенные шары в прошлом году нарушили работу более 300 рейсов, в основном в Вильнюсском аэропорту, затронули 47 тысяч пассажиров и привели к закрытию аэропортов в целом почти на 60 часов.

