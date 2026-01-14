закрыть
14 января 2026, среда, 12:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Politico: ЕС может назначить своего представителя на переговорах по миру в Украине

  • 14.01.2026, 11:40
Politico: ЕС может назначить своего представителя на переговорах по миру в Украине

Названы основные кандидаты.

Европейские правительства оказывают давление на ЕС с целью назначить переговорщика, который будет представлять их интересы по Украине, опасаясь, что США заключат сделку с Россией за их спинами.

Об этом сообщает Politico.

Критики предупреждают о рисках для переговорщика

Сторонники этого плана, в том числе Франция и Италия, заручились поддержкой Европейской комиссии и ряда стран по этой должности, сообщили Politico три неназванных дипломата и чиновники, которые непосредственно знакомы с ходом переговоров.

Они заявляют, что Европа сможет отстоять свои «красные линии», такие как возможное будущее членство Украины в НАТО, только если ЕС будет иметь место за столом переговоров.

Politico отмечает, что этот беспрецедентный шаг станет серьезным изменением в подходе Европы к серии двусторонних переговоров, организованных президентом США Дональдом Трампом, и происходит в то время, когда континент стремится продемонстрировать готовность сыграть важную роль в любом урегулировании, которое положит конец четырехлетней войне.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджия Мелони в последние недели объединили усилия, призвав к открытию дипломатических каналов с Путиным и его ближайшим окружением, даже несмотря на то, что мирные переговоры, инициированные Белым домом, зашли в тупик.

Относительно деталей этой позиции остаются серьезные разногласия. Критики говорят, что назначение переговорщика будет означать, что Россия готова к переговорам добросовестно и согласится на все, кроме полного подчинения Украины.

«Есть некоторые вопросы, которые нельзя обсуждать [только] с США, когда они имеют прямые последствия для нашей безопасности как европейцев. Послание Вашингтону так же важно, как и [послание] Москве», - сказал изданию неназванный чиновник.

Высокопоставленный чиновник ЕС подтвердил, что европейские лидеры впервые обсуждали идею специального посланника еще на саммите ЕС в марте прошлого года. Хотя предложение получило широкую поддержку, никакого решения тогда не приняли, и его не включили в следующее совместное заявление.

Роль этого посланника должна быть сосредоточена на представительстве Брюсселя в переговорах вместе с Киевом - это совсем другая концепция, чем предложение премьера Италии Мелони о посреднике от имени Москвы.

«Страны, которые поддерживали посланника от Украины, могут не поддерживать посланника для переговоров с Россией», - сказал чиновник.

Кто может взять на себя роль спецпосланника от Европы

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас последовательно позиционирует себя как единственную кандидатку на любую роль в переговорах по Украине. Бывший премьер Эстонии является надежным союзником Киева и использовала свою позицию, чтобы убедить столицу поддержать усиленные санкции против России.

Официальные лица подтвердили, что еще не определены ключевые детали этой должности: будет ли она представлять только ЕС или более широкую «коалицию желающих», включая Великобританию и другие страны.

Также не решено, какой дипломатический ранг она будет иметь и будет ли это формальное назначение или неофициальное делегирование действующему национальному лидеру.

Министр итальянского правительства Джованбаттиста Фаццолари, союзник Мелони, заявил в минувшие выходные, что бывшему премьеру Италии Марио Драги стоит предложить должность специального посланника.

Четверо дипломатов добавили, что президента Финляндии Александера Стубба часто рассматривают как потенциального представителя Европы в переговорах с Вашингтоном и Москвой. Опытный дипломат имеет дружеские отношения с Трампом и, учитывая близость Финляндии к России, может участвовать в переговорах, не формально легитимизируя позиции Кремля.

Двое чиновников ЕС отметили Politico, что должность специального посланника в Европе для переговоров с РФ пока не существует, а любые обсуждения кандидатов преждевременны. Но третий добавил: «Никакой должности не существует, пока ее не создадут».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин