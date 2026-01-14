закрыть
Названы девять городов Беларуси с самым чистым воздухом

2
  • 14.01.2026, 12:14
  • 2,994
Названы девять городов Беларуси с самым чистым воздухом

Проблемы с воздухом есть в Витебске, Гомеле, Бресте.

Белгидромет назвал девять городов Беларуси с самым чистым воздухом. Подробности озвучила начальник службы экологической информации Белгидромета Елена Мельник. Об этом пишет БелТА.

Специалист заметила, что, согласно предварительным итогам мониторинга атмосферного воздуха за 2025 год, общая картина в стране стабильная. Она добавила, что состояние воздуха в большинстве промышленных городов остается благополучным.

- Уровень загрязнения в городах с непрерывным мониторингом чаще всего оценивается как очень хороший, хороший и умеренный, - уточнила начальник службы.

По ее словам, самый чистый воздух был в девяти городах Беларуси. Это Речица, Мозырь, Орша, Барановичи, Лида, Светлогорск, Бобруйск, Борисов, Солигорск. Елена Мельник обратила внимание, что превышений гигиенических нормативов зафиксировано не было в 2025 году. Кроме того, уровень загрязнения воздуха опасными веществами (свинец, кадмий, бенз(а)пирен) остается на стабильно низком уровне.

Вместе с тем начальник службы обнародовала и проблемные точки. В частности, превышения по содержанию твердых частиц (пыли) фиксировались в Витебске, Гомеле, Бресте. Так, в Витебске пиковые значения доходили до 3,5 предельно допустимой концентрации. Для борьбы с пылью коммунальные службы усиливают полив дорог.

