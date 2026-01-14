закрыть
Юлии Тимошенко выдвинули подозрения по уголовному делу

3
  • 14.01.2026, 12:25
  • 2,274
Юлии Тимошенко выдвинули подозрения по уголовному делу

НАБУ опубликовало аудиозапись, где украинский политик обсуждает схему взяток.

Национальное антикоррупционное бюро Украины в среду, 14 января, подтвердило вручение подозрения руководительнице одной из депутатских фракций и опубликовало аудиозаписи, на которых подозреваемая обсуждает взятки.

В сообщении НАБУ прямо не указывается фамилия, однако, согласно информации бюро, речь идет о Юлии Тимошенко.

По данным следствия, после разоблачения в декабре 2025 года фактов получения взяток нардепами за принятие решений по законопроектам в парламенте, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными парламентариями о введении системного механизма предоставления денег в обмен на лояльное поведение во время голосований в Раде.

Как пишет New Voice, речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты заранее и был рассчитан на длительный период, говорится в заявлении НАБУ. Следователи считают, что нардепам должны были поступать указания по голосованию, а в отдельных случаях — по удержанию или неучастию в голосовании.

Расследование продолжается в рамках производства по ч. 4 ст. 369 УК Украины, виновным грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее 14 января Тимошенко подтвердила обыски в офисе «Батькивщины», назвав их незаконными и отвергнув все обвинения.

