«С днем рождения, Валера!»: еще один белорус стал звездой соцсетей

Житель Кормы трогательно принимал поздравления от родственников с 43-летием.

После витеблянина Игоря Ворохобова, прославившегося благодаря посту в Threads о том, как он «бухой идет домой», у пользователей соцсети появился новый белорус-любимчик. Им стал житель Кормы (Гомельская область) Валерий Овсянков, который трогательно принимал поздравления от родственников с 43-м днем рождения. Видео с его участием собрало уже более 200 тысяч просмотров и свыше 18 тысяч лайков. В комментариях ему шлют теплые поздравления как жители других регионов нашей страны, так и иностранцы, пишет «Зеркало».

Ролик с поздравлением Валерия появился в соцсети 13 января и сразу ворвался в тренды. В кротком видео белорус стоит с тортиком в руках и терпеливо выслушивает куплет английской песни Happy Birthday. Кондитерское изделие украшают свечи, выполненные в форме цифр 4 и 3.

— С днем рождения, Валерочка. Счастья, здоровья, всего-всего, чего ты себе сам желаешь, — сказала женщина, исполнив поздравительную композицию а капелла.

На этих словах 43-летний именинник задул свечи, утвердительно кивнул головой и тихо и ласково произнес: «Все, вырубай».

Искренность Валерия, скромность интерьера кухни, в которой проходила запись, а также нарочитый минимализм съемки растрогали пользователей Threads. Жителю Кормы стали присылать поздравления незнакомцы как из Беларуси, так и из других стран.

«С днем рождения, Валера! Не знаю, где ты, но твой пост дошел до Казахстана. Это значит, что скоро тебя поздравит весь мир», — оставил комментарий пользователь ruslan_surmay.

«Приветствуем! Посылка дошла до нас в Словакию. Также желаем вам всего наилучшего в ваш 43-й день рождения. Удачи в жизни!» — поддержала Татьяна.

«С праздником, Валера. Твой пост даже до Шанхая долетел!» — подключилась aiwa.jpeg.

«Обожаю Threads — здесь звезды не Собчак и Самойлова, а Валера и Игорь. С днем рождения! Будьте счастливы и не смотрите на хейт — это рост для развития ваших соцсетей», — оставила пожелание y.anast.

«С днем рождения вас, Валерий! Добрые пожелания от моей семьи. Ваш пост долетел до Австралии», — прислала поздравление kuskus1628.

«Валера, мы не знакомы, но мне кажется, что вы добрый человек с грустными глазами. С днем рождения вас! Пусть все будет у вас хорошо! Поздравляем из Якутии!» — kazantcevanatalia.

Некоторые не поверили, что видео с участием Валерия было опубликовано без фильтров, и предположили, что в жизни он выглядит иначе.

Другой пользователь запостил изображение Валерия, обработанное с помощью искусственного интеллекта.

Некоторые заявили, что Валерий своим внешним видом создает непрезентабельный образ мужчины среднего возраста.

«Чел… без обид… но чет надо делать, как-то все не айс…», — написал комментатор vsoba.

«Я уже отгулял», — ответил белорус.

«Чего ты сделал? Отгулял? Чего ты там отгулял, не смеши… Просто такими видосами ты на всех прям тень бросаешь. Мне 54 — и я еще не отгулял».

Были и те, кто решил поделиться с белорусом советами по поддержанию себя в форме.

«Валера, мы не знакомы, но ваш пост залетел ко мне в ленту. Я почитал много комментариев и был приятно удивлен минимальным количеством хейта. И я присоединяюсь к поздравившим вас. Мне 45, и я вижу, что мне есть с чем сравнить. Желаю вам в ваши 43 кардинально поменять вектор вашего дальнейшего развития. Желаю убрать мясо, сахар, ввести строгий питательный режим (три раза в день без перекусов) и наладить режим сна, если он нарушен. Не больше чем через год, без спортзала, я желаю вам себя не узнать», — прокомментировал valdemar.zemcug.

Напомним, недавно в русскоязычном сегменте соцсети Threads похожим образом произошел взрыв популярности Игоря Ворохобова из Витебска. Беларус в ночь на 1 декабря 2025 года просто шел домой пьяным и написал об этом, а утром проснулся знаменитым.

8 декабря Игорь уволился с завода.

«Вот и закончился очередной этап моей жизни. Пора двигаться дальше. Решение уволиться было принято еще месяц назад и никак не связано с последними событиями в моей жизни. Но это шанс, шанс изменить свою жизнь к лучшему. И я благодарен вам всем за него», — написал молодой человек.

