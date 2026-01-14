Торговля Китая с Россией упала впервые за пять лет 2 14.01.2026, 12:40

Усилия Кремля оказались напрасными.

Торговля Китая с Россией в 2025 году снизилась с рекордного уровня 2024 года и упала впервые за пять лет.

Об этом пишет Reuters.

Общий объем торговли составил 1,63 триллиона юаней (234 миллиарда долларов), а спад произошел на фоне падения спроса на китайские автомобили в России и падения стоимости импорта Китаем российской сырой нефти.

Китай бросил России важный экономический спасательный круг после того, как она попала под санкции после вторжения в Украину в феврале 2022 года, покупая российскую нефть, уголь и газ и продавая товары от автомобилей до электроники своему северному соседу, пишет (Reuters).

Данные Главного таможенного управления Китая показали, что двусторонняя торговля в юанях в 2025 году сократилась на 6,5% с рекордных 1,74 миллиарда юаней в 2024 году.

«Этот спад завершил четыре года подряд роста. Последний спад произошел в 2020 году, когда перебои, связанные с COVID-19, повлияли на торговлю», — говорится в публикации. — «Китайский экспорт в Россию в прошлом году сократился на 9,9%, тогда как импорт из России снизился на 3,4%».

Стоимость импорта сырой нефти из России в Китай упала на 19,6% до 328,5 миллиарда юаней за 11 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на фоне падения цен на нефть, согласно расчетам Reuters.

Между тем, по данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, экспорт автомобилей из Китая в Россию в натуральном выражении упал на 46% в годовом исчислении в январе-ноябре, поскольку Москва повысила пошлины на китайские автомобили, которые заполонили ее рынок.

«Россия стремится остановить замедление двусторонней торговли», — пишет Reuters, — «В сентябре, когда российский диктатор Владимир Путин посетил Пекин, две страны подписали более 20 соглашений о сотрудничестве в области энергетики, аэрокосмической отрасли, искусственного интеллекта и сельского хозяйства».

Как сообщалось, российская экономика стремительно движется к рецессии. По оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, работающего в орбите правительства РФ, при сохранении нынешних тенденций спад почти наверняка начнется до июля 2026 года — сценарий, которого избежать практически невозможно, сообщила Служба внешней разведки Украины.

