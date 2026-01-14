закрыть
14 января 2026, среда, 12:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Торговля Китая с Россией упала впервые за пять лет

2
  • 14.01.2026, 12:40
Торговля Китая с Россией упала впервые за пять лет

Усилия Кремля оказались напрасными.

Торговля Китая с Россией в 2025 году снизилась с рекордного уровня 2024 года и упала впервые за пять лет.

Об этом пишет Reuters.

Общий объем торговли составил 1,63 триллиона юаней (234 миллиарда долларов), а спад произошел на фоне падения спроса на китайские автомобили в России и падения стоимости импорта Китаем российской сырой нефти.

Китай бросил России важный экономический спасательный круг после того, как она попала под санкции после вторжения в Украину в феврале 2022 года, покупая российскую нефть, уголь и газ и продавая товары от автомобилей до электроники своему северному соседу, пишет (Reuters).

Данные Главного таможенного управления Китая показали, что двусторонняя торговля в юанях в 2025 году сократилась на 6,5% с рекордных 1,74 миллиарда юаней в 2024 году.

«Этот спад завершил четыре года подряд роста. Последний спад произошел в 2020 году, когда перебои, связанные с COVID-19, повлияли на торговлю», — говорится в публикации. — «Китайский экспорт в Россию в прошлом году сократился на 9,9%, тогда как импорт из России снизился на 3,4%».

Стоимость импорта сырой нефти из России в Китай упала на 19,6% до 328,5 миллиарда юаней за 11 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на фоне падения цен на нефть, согласно расчетам Reuters.

Между тем, по данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, экспорт автомобилей из Китая в Россию в натуральном выражении упал на 46% в годовом исчислении в январе-ноябре, поскольку Москва повысила пошлины на китайские автомобили, которые заполонили ее рынок.

«Россия стремится остановить замедление двусторонней торговли», — пишет Reuters, — «В сентябре, когда российский диктатор Владимир Путин посетил Пекин, две страны подписали более 20 соглашений о сотрудничестве в области энергетики, аэрокосмической отрасли, искусственного интеллекта и сельского хозяйства».

Как сообщалось, российская экономика стремительно движется к рецессии. По оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, работающего в орбите правительства РФ, при сохранении нынешних тенденций спад почти наверняка начнется до июля 2026 года — сценарий, которого избежать практически невозможно, сообщила Служба внешней разведки Украины.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин