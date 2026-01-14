Жители Речицы катались с горки в гробу 14.01.2026, 12:52

Необычный видеофакт.

Отправившись на фотосессию в лес под Речицей, среди зимней красоты девушка наткнулась на неожиданный предмет. Пользователь vikkkkk_k24 в тиктоке поделилась с подписчиками необычным случаем, заметил «Могилев. Онлайн».

Автор видео Виктория рассказала, что при рассмотрении предмет оказался гробом. Чтобы убедиться, что внутри нет «сюрприза», она вместе с компанией перевернула находку. Только тогда поняла: кто-то использовал гроб вместо тюбинга для катания с горки.

Видео стало поводом для многочисленных шуток в комментариях.

«Последняя рестайлинговая версия тюбинга».

«Просто готов к любому концу поездки».

«Вот на чугунной ванне круче будет. Мы катались».

«Дедушка рассказывал, когда он был маленький, у его бабушки гроб на чердаке лежал, они с друзьями украли этот гроб и катались как на лодке по речке».

«Это чтобы далеко не ходить: поехал, в дерево врезался — и сразу на месте упакуют».

Сама Виктория удивляется, как гроб притащили в лес и откуда он взялся у любителей экстрима. Она вспомнила, что в ее детстве катались на санях, капоте, линолеуме или пакетах, а теперь, видимо, этого уже мало — «в гробу гораздо веселее».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com