Жители Речицы катались с горки в гробу
- 14.01.2026, 12:52
Необычный видеофакт.
Отправившись на фотосессию в лес под Речицей, среди зимней красоты девушка наткнулась на неожиданный предмет. Пользователь vikkkkk_k24 в тиктоке поделилась с подписчиками необычным случаем, заметил «Могилев. Онлайн».
Автор видео Виктория рассказала, что при рассмотрении предмет оказался гробом. Чтобы убедиться, что внутри нет «сюрприза», она вместе с компанией перевернула находку. Только тогда поняла: кто-то использовал гроб вместо тюбинга для катания с горки.
Видео стало поводом для многочисленных шуток в комментариях.
@vikkkkk_k24 Кто пробовал съезжать с горки в гробу?😂 #рекомендации #речица #лес #гроб ♬ Blue Danube Waltz - The London Symphony Orchestra
«Вот это я понимаю: когда в последний путь, так с ветерком!»
«Последняя рестайлинговая версия тюбинга».
«Просто готов к любому концу поездки».
«Вот на чугунной ванне круче будет. Мы катались».
«Дедушка рассказывал, когда он был маленький, у его бабушки гроб на чердаке лежал, они с друзьями украли этот гроб и катались как на лодке по речке».
«Это чтобы далеко не ходить: поехал, в дерево врезался — и сразу на месте упакуют».
Сама Виктория удивляется, как гроб притащили в лес и откуда он взялся у любителей экстрима. Она вспомнила, что в ее детстве катались на санях, капоте, линолеуме или пакетах, а теперь, видимо, этого уже мало — «в гробу гораздо веселее».