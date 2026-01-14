закрыть
14 января 2026, среда, 13:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Жители Речицы катались с горки в гробу

  • 14.01.2026, 12:52
Жители Речицы катались с горки в гробу

Необычный видеофакт.

Отправившись на фотосессию в лес под Речицей, среди зимней красоты девушка наткнулась на неожиданный предмет. Пользователь vikkkkk_k24 в тиктоке поделилась с подписчиками необычным случаем, заметил «Могилев. Онлайн».

Автор видео Виктория рассказала, что при рассмотрении предмет оказался гробом. Чтобы убедиться, что внутри нет «сюрприза», она вместе с компанией перевернула находку. Только тогда поняла: кто-то использовал гроб вместо тюбинга для катания с горки.

Видео стало поводом для многочисленных шуток в комментариях.

@vikkkkk_k24 Кто пробовал съезжать с горки в гробу?😂 #рекомендации #речица #лес #гроб ♬ Blue Danube Waltz - The London Symphony Orchestra

«Вот это я понимаю: когда в последний путь, так с ветерком!»

«Последняя рестайлинговая версия тюбинга».

«Просто готов к любому концу поездки».

«Вот на чугунной ванне круче будет. Мы катались».

«Дедушка рассказывал, когда он был маленький, у его бабушки гроб на чердаке лежал, они с друзьями украли этот гроб и катались как на лодке по речке».

«Это чтобы далеко не ходить: поехал, в дерево врезался — и сразу на месте упакуют».

Сама Виктория удивляется, как гроб притащили в лес и откуда он взялся у любителей экстрима. Она вспомнила, что в ее детстве катались на санях, капоте, линолеуме или пакетах, а теперь, видимо, этого уже мало — «в гробу гораздо веселее».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин