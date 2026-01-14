CNN: США приобрели тайное устройство, которое может вызвать «гаванский синдром» 14.01.2026, 12:58

Операцию под прикрытием провел Пентагон.

Министерство обороны США в ходе тайной операции приобрело устройство, которое может вызвать «гаванский синдром». По мнению некоторых следователей, устройство может быть причиной ряда загадочных заболеваний, поражающих американских шпионов, дипломатов и военнослужащих.

По данным четырех источников, знакомых с ситуацией, Пентагон более года тестировал устройство, приобретенное в ходе секретной операции. Об этом сообщает CNN.

Тайная операция Пентагона

Подразделение Министерства внутренней безопасности, занимающееся расследованиями в сфере внутренней безопасности, приобрело это устройство за миллионы долларов в последние дни правления администрации Джо Байдена. Для операции Белый дом использовал средства, предоставленные Министерством обороны. Чиновники заплатили за устройство «восьмизначную сумму», заявили источники, отказавшись назвать более точную цифру.

Данное устройство все еще изучается, и продолжаются дебаты по поводу его связи с примерно десятками аномальных случаев заболеваний, которые официально остаются необъясненными. Примечательно, что на просьбу о комментариях Пентагон, Министерство внутренней безопасности и ЦРУ не ответили.

В устройстве нашли российский след

Один из источников сообщил, что устройство, вызывающее «гаванский синдром», генерирует импульсные радиоволны. Некоторые чиновники и ученые уже много лет предполагают, что это может быть причиной инцидентов среди американских шпионов. Также источник добавил, что устройство не полностью российского происхождения, оно содержит российские компоненты.

Это устройство может поместиться в рюкзак. Поэтому власти долгое время пытались понять, как устройство, достаточно мощное, чтобы причинить ущерб, о котором сообщали некоторые пострадавшие, может быть портативным. По словам одного из источников, знакомых с устройством, это остается ключевым вопросом.

Приобретение этого устройства вновь разожгло болезненные и острые дебаты в правительстве США по поводу «гаванского синдрома», официально известного как «аномальные эпизоды здоровья».

Что предшествовало

Загадочное заболевание впервые появилось в конце 2016 года, когда группа американских дипломатов, работавших в кубинской столице Гаване, начала сообщать о симптомах, соответствующих травме головы, включая головокружение и сильные головные боли. В последующие годы случаи заболевания были зарегистрированы по всему миру.

Разведывательное сообщество и Министерство обороны пытались понять, стали ли эти чиновники жертвами какой-либо направленной энергетической атаки со стороны иностранного правительства. При этом высокопоставленные сотрудники разведки публично заявляли, что доказательств для подтверждения этого вывода недостаточно, а жертвы утверждали, что правительство США ввело их в заблуждение и проигнорировало важные доказательства того, что Россия атаковала американских правительственных чиновников.

Тем не менее, представители министерства обороны сочли полученные результаты достаточно серьезными и в конце прошлого года представили доклад комитетам по разведке Палаты представителей и Сената, в котором, в частности, упоминалось приобретенное устройство и его испытания.

