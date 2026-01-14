закрыть
В Минске урезали список профессий, которым выдадут арендное жилье

3
  • 14.01.2026, 13:15
  • 3,870
В Минске урезали список профессий, которым выдадут арендное жилье

В списке на 2026 год стало на две позиции меньше.

Минский городской исполнительный комитет обновил перечень наиболее востребованных профессий и должностей, представители которых могут рассчитывать на первоочередное получение арендного жилья. В списке на 2026 год стало на две позиции меньше, при этом сами приоритеты столичных властей заметно изменились, пишет Telegraf.

Решение Мингорисполкома № 5403 от 24 декабря было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 14 января.

Если в прошлом году в приоритете были руководители и главные специалисты структурных подразделений городских органов, то теперь право на первоочередное арендное жилье среди служащих получили лишь две категории — инженеры-программисты и специалисты по организации закупок.

Сократился и список рабочих профессий. В 2026 году он включает шесть позиций:

водитель троллейбуса;

монтер пути;

повар;

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений;

электрогазосварщик;

электромонтер по эксплуатации распределительных сетей.

Последние две специальности появились в перечне впервые. В то же время из списка исключили каменщиков, маляров, штукатуров, а также работников по комплексной уборке и содержанию домовладений — дворников. В обновленном перечне этих профессий больше нет.

