14 января 2026, среда, 17:05
План Лукашенко столкнулся с реальностью

  14.01.2026, 13:25
Нужен ли Беларуси порт в Мурманской области?

Грузооборот российского Мурманского морского торгового порта (ММТП) в 2025 году резко сократился — почти на треть. По данным пресс-службы порта, за год объем перевалки снизился с 13,97 млн тонн до 9,73 млн тонн, пишет «Белорусы и рынок».

В ММТП признают, что прошлый год оказался крайне сложным для всей портовой отрасли. «2025-й стал настоящим испытанием: падение мировых цен на уголь, рост железнодорожных тарифов и переориентация экспортных потоков на восточные направления», — отметили в пресс-службе. На фоне снижения загрузки предприятие было вынуждено сократить около 20% персонала.

Мурманский морской торговый порт остается единственным универсальным портом в европейской части России с прямым выходом в Мировой океан и круглогодичной навигацией. Основную часть грузопотока здесь традиционно формируют уголь — около 77%, а также железорудный концентрат и окатыши, доля которых достигает 21%.

Проблемы затронули и другие порты региона. Так, Мурманский морской рыбный порт за первые десять месяцев 2025 года сократил грузооборот на 41,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

При этом на Кольском полуострове продолжаются планы по строительству нового белорусского терминала. Проект, связанный со структурами близкого к Лукашенко бизнесмена Николая Воробья, предполагает создание мощностей по перевалке нефтепродуктов и калийных удобрений. Первые грузы, как ожидается, могут быть приняты не ранее 2028 года.

