Индия отказывается от российской нефти 14.01.2026, 13:35

Нашелся еще один поставщик.

Государственная компания Indian Oil Corp впервые закупила эквадорскую нефть сорта Oriente. Поставка объемом 2 млн баррелей ожидается в конце марта и была приобретена через тендер. Таким образом крупнейший нефтеперерабатывающий оператор Индии продолжает диверсифицировать источники сырья, частично снижая зависимость от российских поставок.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечает издание, санкционные ограничения США и Евросоюза в отношении российских нефтяных компаний и судов осложнили импорт нефти из РФ. В результате индийские НПЗ активнее ищут альтернативные варианты поставок. Кроме того, сокращение закупок российской нефти может укрепить позиции Нью-Дели на переговорах о торговом соглашении с Вашингтоном.

Несмотря на то что Indian Oil Corp традиционно покрывает основную часть своих потребностей за счет поставок из России и стран Ближнего Востока, южноамериканская нефть закупается крайне редко. При этом у компании существуют опционные контракты с Мексикой, Бразилией и Колумбией. Так, в прошлом месяце Indian Oil Corp приобрела 2 млн баррелей колумбийской нефти сорта Castilla.

Ранее также сообщалось, что Индия после длительного перерыва возобновила импорт нефти из Гаяны. Один из грузов был закуплен Indian Oil Corp у компании ExxonMobil, еще одну партию получит государственная Hindustan Petroleum Corp.

