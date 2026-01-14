ВСУ сожгли колонну российской техники 4 14.01.2026, 13:43

12,088

иллюстративное фото

Горели танки и броневики.

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины сорвали наступление войск страны-агрессора России на Донецком направлении и уничтожили бронетехнику оккупантов, говорится в сообщении СБС в среду, 14 января.

Военные 414-й отдельной бригады беспилотных систем «Птицы Мадьяра» поразили танки и бронемашины, что сорвало намерения войск РФ осуществить штурмовые действия в сторону позиций Сил обороны.

В сообщении Сил беспилотных систем сказано, что россияне прилагают значительные усилия, чтобы сохранить бронетехнику, в частности, ограничивают ее использование на фронте, маскируют металлическими конструкциями и сетками.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com