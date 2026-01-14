закрыть
ВСУ сожгли колонну российской техники

  • 14.01.2026, 13:43
иллюстративное фото

Горели танки и броневики.

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины сорвали наступление войск страны-агрессора России на Донецком направлении и уничтожили бронетехнику оккупантов, говорится в сообщении СБС в среду, 14 января.

Военные 414-й отдельной бригады беспилотных систем «Птицы Мадьяра» поразили танки и бронемашины, что сорвало намерения войск РФ осуществить штурмовые действия в сторону позиций Сил обороны.

В сообщении Сил беспилотных систем сказано, что россияне прилагают значительные усилия, чтобы сохранить бронетехнику, в частности, ограничивают ее использование на фронте, маскируют металлическими конструкциями и сетками.

