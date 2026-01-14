ВСУ сожгли колонну российской техники

ВСУ сожгли колонну российской техники4
- 14.01.2026, 13:43
Горели танки и броневики.
Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины сорвали наступление войск страны-агрессора России на Донецком направлении и уничтожили бронетехнику оккупантов, говорится в сообщении СБС в среду, 14 января.
Военные 414-й отдельной бригады беспилотных систем «Птицы Мадьяра» поразили танки и бронемашины, что сорвало намерения войск РФ осуществить штурмовые действия в сторону позиций Сил обороны.
В сообщении Сил беспилотных систем сказано, что россияне прилагают значительные усилия, чтобы сохранить бронетехнику, в частности, ограничивают ее использование на фронте, маскируют металлическими конструкциями и сетками.