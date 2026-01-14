FT: У Путина заканчиваются деньги 8 14.01.2026, 14:00

Очевидно нарастающее напряжение.

Несмотря на официальные заявления о стабильности, российская экономика все заметнее сталкивается с дефицитом ресурсов на фоне продолжающейся войны против Украины. Новые аналитические отчеты западных исследовательских центров указывают на скрытую инфляцию и падение реальных доходов населения, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

По данным аналитиков Bruegel, доля доходов от нефти и газа в федеральном бюджете России последовательно снижается. Если в 2024 году они обеспечивали около 30% поступлений, то в 2025 году этот показатель упал ниже 25%. Для компенсации потерь власти повышают внутренние налоги: увеличены ставки налога на прибыль, НДФЛ, акцизы, а с 2026 года планируется рост НДС с 20% до 22%.

Одновременно резко выросли военные расходы, что приводит к сокращению финансирования гражданских сфер и снижению располагаемых доходов населения. Поддерживать бюджет пока удается за счет заимствований, скрытой эмиссии и использования средств Фонда национального благосостояния. Однако его ликвидная часть, по оценкам экспертов, сократилась до уровня, недостаточного даже для покрытия одного года дефицита.

Исследование PeaceRep указывает, что реальная инфляция может быть вдвое выше официальной. Это означает, что фактического экономического роста не было: по альтернативным оценкам, ВВП России в 2023–2024 годах сократился, а экономика сейчас примерно на 1,5% меньше, чем до начала полномасштабного вторжения.

Социальные последствия также значительны. По оценкам аналитиков, лишь около 20% россиян улучшили свое материальное положение за счет военной экономики, тогда как у большинства реальные зарплаты снизились примерно на 5%.

Эксперты сходятся во мнении, что российская экономика все еще функционирует, но запас прочности быстро иссякает. Санкционное давление, даже при неполном соблюдении, остается действенным и постепенно подтачивает финансовые основы военной кампании Москвы.

