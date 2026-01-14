Российский певец Митя Фомин рассказал о метче посетить белорусский замок 15 14.01.2026, 14:11

6,948

Митя Фомин

Он попросил белорусов о помощи.

Российский певец и экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин срочно попросил белорусов о помощи в своих соцсетях.

Так, в своем Treads певец признался, что мечтает посетить Коссовский замок, который находится в одноименном городе Ивацевичского района Брестской области. Он сказал белорусам, что любая информация будет полезна для осуществления его мечты.

— Любая информация о контактах, которые могут поспособствовать показать мне Косовский замок 15 января, приветствуется. Спасибо за любую помощь! - написал Митя Фомин в Treads.

