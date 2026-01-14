Российский певец Митя Фомин рассказал о метче посетить белорусский замок

Российский певец Митя Фомин рассказал о метче посетить белорусский замок15
- 14.01.2026, 14:11
- 6,948
Он попросил белорусов о помощи.
Российский певец и экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин срочно попросил белорусов о помощи в своих соцсетях.
Так, в своем Treads певец признался, что мечтает посетить Коссовский замок, который находится в одноименном городе Ивацевичского района Брестской области. Он сказал белорусам, что любая информация будет полезна для осуществления его мечты.
— Любая информация о контактах, которые могут поспособствовать показать мне Косовский замок 15 января, приветствуется. Спасибо за любую помощь! - написал Митя Фомин в Treads.