закрыть
14 января 2026, среда, 17:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский певец Митя Фомин рассказал о метче посетить белорусский замок

15
  • 14.01.2026, 14:11
  • 6,948
Российский певец Митя Фомин рассказал о метче посетить белорусский замок
Митя Фомин

Он попросил белорусов о помощи.

Российский певец и экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин срочно попросил белорусов о помощи в своих соцсетях.

Так, в своем Treads певец признался, что мечтает посетить Коссовский замок, который находится в одноименном городе Ивацевичского района Брестской области. Он сказал белорусам, что любая информация будет полезна для осуществления его мечты.

— Любая информация о контактах, которые могут поспособствовать показать мне Косовский замок 15 января, приветствуется. Спасибо за любую помощь! - написал Митя Фомин в Treads.

Написать комментарий 15

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип