14 января 2026, среда, 17:06
Автомобили будут ездить без заднего стекла?

  14.01.2026, 14:52
Новая тенденция в дизайне.

Идея автомобиля без заднего стекла еще недавно казалась фантастикой, однако развитие камер и цифровых дисплеев делает ее вполне реальной. Все больше автопроизводителей экспериментируют с отказом от традиционного стекла, полагаясь на камеры заднего вида и цифровые зеркала, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Первым серийным автомобилем, полностью лишенным заднего окна, стал Polestar 4. Вместо стекла используется широкоугольная HD-камера, изображение с которой выводится на цифровое зеркало. По словам разработчиков, это решение не только расширяет возможности дизайна, но и улучшает аэродинамику, увеличивает пространство для пассажиров и обеспечивает более четкий обзор, не зависящий от погоды или пассажиров в салоне.

Концепты других брендов подтверждают, что тренд набирает силу. Jaguar представил футуристический Type 00 с полностью закрытой задней частью, сделав отказ от стекла ключевым элементом дизайна. Audi в концепте C пошла иным путем, заменив окно узкими прорезями и камерами ради улучшения аэродинамики.

Даже Ferrari использует подобные решения. В модели 812 Competizione заднее стекло заменено алюминиевой панелью, оптимизированной для прижимной силы, а обзор обеспечивают камеры. Аналогичный подход применен в эксклюзивных моделях SP38 и SP48 Unica.

Эксперты отмечают, что отказ от задних окон открывает дизайнерам новые возможности и снижает конструктивные ограничения. Пока такие решения встречаются редко, но технологии уже готовы, а значит, автомобили без заднего стекла могут стать частью привычного будущего.

