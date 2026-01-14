Борьба за очищенные места в Минске вышла на новый уровень 8 14.01.2026, 15:33

С прошлой пятницы столичные коммунальщики активно воюют со снегом, а минские автолюбители — с теми, кто занимает почищенные кем-то другим места, пишет onliner.by. В социальных сетях споры не утихают. Кто-то считает: если ты раскидал лопатой снег — это не значит, что ты место выкупил. Другие взывают к человечности и принципам добрососедства. Третьи просто молча «бронируют» себе места подручными средствами. Похоже, это зашло слишком далеко: поэтому кто-то решил высмеять все эти конфликты за кусок асфальта.

Видео в редакцию прислал читатель. Он утверждает, что снял его на ул. Лынькова. Неизвестный человек с хорошим чувством юмора решил установить самодельную (но очень большую) табличку: «С разрешения совести можно занимать». Украшена она яркими лампочками (к чему они подключены, непонятно).

Можно предположить, что автор надписи — тот человек на видео, которые активно орудует лопатой. Но пока «художник» остается неизвестным.

