Два сценария могут разрушить планы Путина 2 14.01.2026, 15:42

3,770

Экономический и военный.

Начало 2026 года подтвердило, что Москва по-прежнему отвергает ключевые элементы мирных инициатив по Украине. Российские власти исключают размещение европейских войск в стране и фактически игнорируют совместный мирный план Украины, США и ЕС. Путин заявляет о намерении добиться целей войны и продолжает говорить о «исторических землях», Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на экономические трудности и сокращение доходов от экспорта энергоносителей, Россия сохраняет рекордно высокий оборонный бюджет. Власти делают ставку на наращивание производства дронов и финансовое стимулирование новых контрактников. Это указывает на готовность Кремля продолжать войну, а не искать компромисс.

По мнению аналитиков, отказ от мира объясняется внутренней логикой путинского режима. За почти четыре года полномасштабной войны любые договоренности, закрепляющие независимость Украины и ее ориентацию на Запад, будут восприняты в России как стратегическое поражение. Такой исход поставил бы под сомнение цену войны и ударил бы по легитимности лично Путина.

Эксперты выделяют два сценария, способных изменить текущий курс Москвы.

Первый сценарий — экономический. Резкое падение мировых цен на нефть в сочетании с ужесточением вторичных санкций может спровоцировать финансовый кризис в России. В этом случае Кремль будет вынужден пересмотреть приоритеты и снизить военную активность.

Второй сценарий — военный. Провал масштабного наступления весной 2026 года с большими потерями может вызвать рост недовольства внутри страны и показать бесперспективность военного решения.

Оба сценария возможны, но требуют активных и согласованных действий со стороны западных союзников Украины. В противном случае, считают эксперты, для Путина эскалация и затягивание войны останутся самым рациональным выбором, поскольку мир, сохраняющий украинскую государственность, он принять не может.

