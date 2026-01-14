закрыть
Синоптики предупредили белорусов о самой холодной ночи

  • 14.01.2026, 15:54
Синоптики предупредили белорусов о самой холодной ночи

Чего ждать.

Белгидромет сказал, будет ли самой холодной в году в Беларуси ночь на 15 января, пишет БелТА.

Напомним, что в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности на четверг, 15 января, так как в ночные часы температуры будут опускаться до -25 - -30 градусов. Холоднее всего будет по восточной половине страны. А по западу временами пройдет снег, местами сильный. Днем также возможны небольшие метели в отдельных районах по юго-западу республики. В дневные часы будет от -12 до -18 градусов, в западных районах около -7 - -11 мороза.

В Белгидромете при этом заметили, что сейчас - экватор зимнего сезона, и нельзя однозначно сказать, окажется ли ночь 15 января самой холодной в году. Пока же за весь текущий зимний сезон ночь на Старый Новый год стала самой холодной. Местами установились морозы около -20 - -26 градусов, в Орше столбики термометров опустились до -27, а на автоматической станции Большой Межник было - 30 мороза.

